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Τροχαία οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 20:35 χθες το βράδυ, στον δρόμο Κοφίνου–Αγίου Θεοδώρου, στην επαρχία Λάρνακας, όταν όχημα προσέκρουσε σε κιγκλίδωμα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και για τον απεγκλωβισμό του ανταποκρίθηκαν όχημα και ομάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ.

Με τη χρήση διασωστικής εξάρτυσης, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.