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Τελικά ο Τουφάν Έρχιουρμαν εξελίσσεται σε μεγάλη απάτη. Με την καλή έννοια, το λέω. Ποιος είμαι εγώ να του αποδώσω απατεωνιά κυριολεκτική! Στο κάτω – κάτω, άλλοι είναι που έπρεπε να του το λένε.

Όπως όταν το λένε μεταξύ τους φίλοι, με διάθεση πειραχτική: Βρε απάτη πώς το έκανες αυτό! Πού είσαι βρε απάτη; Τι λες βρε απάτη; Φιλικά πάντα. Αλλά και με ένα υπονοούμενο να αιωρείται για την ποιότητα του ανθρώπου, που είναι μεταξύ προδοσίας και ανεκτικότητας. Ή και αμφισβήτησης.

Βρε απάτη, που λέει ο λόγος λοιπόν, όταν η Τουρκία έχει μετατρέψει την κατεχόμενη Κύπρο σε μια τεράστια στρατιωτική βάση, όχι μόνο για να στρέφεται εναντίον των Ελληνοκυπρίων αλλά και για να ελέγχει ή και να απειλεί σχεδόν όλες τις χώρες της περιοχής. Όταν ο σφετερισμός των κλεμμένων ελληνοκυπριακών περιουσιών συνεχίζεται αμείωτα (χτες μάθαμε ότι τουριστικοποιείται και η Ακανθού). Όταν οι παρεμβάσεις του κατοχικού στρατού -η προέλαση δηλαδή– συνεχίζεται στη νεκρή ζώνη ό,τι και να συμβαίνει στο πολιτικό πεδίο. Πώς στο καλό έχεις το θράσος να ζητάς από τους Ελληνοκύπριους να σταματήσουν κάθε δραστηριότητα αυτοπροστασίας για να δημιουργηθεί δήθεν ευνοϊκό κλίμα;

Ακόμα κι όταν ο Νίκος Χριστοδουλίδης προσπάθησε να στείλει ένα θετικό μήνυμα προχτές, φρόντισε αμέσως ο Έρχιουρμαν να το ακυρώσει. Λες και θα γινόταν κάτι κακό αν λάμβαναν οι Τ/κ θετικό μήνυμα από τον Χριστοδουλίδη. Μιλώντας στην τ/κ «Γενί Ντουζέν», είπε ότι έχει την πεποίθηση πως μαζί με τον Έρχιουρμαν μπορούν να «γράψουν ιστορία», και αν ήταν όλα στο χέρι τους «θα μπορούσαμε να φτάναμε σε λύση του Κυπριακού μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα». Διότι πιστεύει, είπε, «ότι και ο κ. Έρχιουρμαν θέλει πράγματι λύση».

Την ίδια μέρα έτρεξε ο Έρχιουρμαν να του απαντήσει (για ποιο λόγο;) για να στείλει αντίθετο μήνυμα. «Το να γράψουμε μαζί ιστορία κάθε άλλο παρά εύκολο είναι», έγραψε σε ανάρτησή του. Διότι, λέει, «προωθούνται πρωτοβουλίες που αγνοούν τους Τουρκοκύπριους», όπως οι συμφωνίες με διάφορες χώρες «κυρίως με το Ισραήλ και την Ελλάδα». Και, το κορυφαίο, «αντί να υλοποιούνται νέα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», η εμπιστοσύνη πλήττεται «από ζητήματα όπως η Βαρκελώνη, τα φεστιβάλ, το περιουσιακό και οι μονομερείς και μεροληπτικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (εννοεί την χρηματοδότηση μνημείου για τους βιασμούς του 1974).

Τι λες βρε σαϊνι; Που λέει ο λόγος, πάντα. Λες ότι για να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη πρέπει να σταματήσουν να αναπνέουν οι Ελληνοκύπριοι; Διότι, κάπως έτσι ακούμε αυτές τις απαιτήσεις. Να σταματήσουν οι Ε/κ να αναπνέουν μέχρι να αποφασίσεις πόσο οξυγόνο τους αναλογεί. Διότι είναι συνεταιρικό το οξυγόνο.

Εσύ τι κάνεις για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, όμως; Μήπως σταμάτησε ο σφετερισμός ελληνοκυπριακών περιουσιών για να σταματήσουν και οι διώξεις σφετεριστών; Μήπως όταν υπογράψατε με την Τουρκία συμφωνία για αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου στα κατεχόμενα ρωτήσατε και τους Ελληνοκύπριους;

Αυτοί δεν πλήττουν την εμπιστοσύνη όταν προωθούν πρωτοβουλίες που αγνοούν τους Ελληνοκύπριους. Δεν αγνοούν τους Ελληνοκύπριους όταν υπογράφουν συμφωνίες με την Τουρκία ή όταν ζητούν αναγνώριση από το Πακιστάν, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν ή το Κιργιστάν. Αλλά όταν υπογράφει συμφωνίες η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ελλάδα και το Ισραήλ, πλήττεται η εμπιστοσύνη και αγνοούνται οι Τουρκοκύπριοι. Και ποια είναι η δικαιολογία γι΄ αυτή την απατεωνιά και την υποκρισία; Διότι, λέει, οι Τουρκοκύπριοι είναι συνέταιροι και συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άκου κουραφέξαλα που ακούμε! Και να έχουμε τους διάφορους κοκορόμυαλους ανάμεσά μας να επιμένουν ότι όλο μας το πρόβλημα είναι που ο Χριστοδουλίδης δεν ανοίγει ένα οδόφραγμα (της Μιας Μηλιάς) να οικοδομηθεί στο άψε σβήσε η εμπιστοσύνη που επιθυμεί ο Έρχιουρμαν. Τι λες βρε απάτη! Σοβαρά;