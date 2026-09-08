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Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου επέλεξε η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας να επικολλήσει ειδοποιήσεις έξωσης σε πρόσφυγες, οι οποίοι διαμένουν σε οικίσκους στο Μαρί.

Γεγονός που ενόχλησε σε μεγάλο βαθμό τους επηρεαζόμενους, κάποιοι εκ των οποίων τέτοια μέρα το 1974 είχαν ξεσπιτωθεί από τους Τούρκους.

Η κοινοτάρχης Μαρί, Μαρία Γεωργίου, σχολιάζοντας σχετικά παράπονα επηρεαζομένων, ανέφερε στον «Φ», ότι όντως ενημερώθηκε πως η επικόλληση των ειδοποιήσεων έξωσης έγινε τον Δεκαπενταύγουστο, κάτι το οποίο προκάλεσε πικρία ανάμεσα στους πρόσφυγες. Τέτοιες μέρες, η σκέψη πάντοτε γυρίζει στις εικόνες της τότε εποχής, συνδυάζοντας την προσφυγοποίηση που υπέστη και το γεγονός ότι τώρα τους ζητούν να εγκαταλείψουν τους χώρους διαμονής τους για δεύτερη φορά, είπε.

Η κ. Γεωργίου ανέφερε ότι επικρατεί αναστάτωση και για το γεγονός ότι σύμφωνα με την ειδοποίηση έξωσης οι επηρεαζόμενοι οφείλουν να εγκαταλείψουν τα υποστατικά ως τον προσεχή Οκτώβρη.

Η ίδια ανέφερε, πως οι πρόσφυγες στο Μαρί δεν έλαβαν στεγαστική βοήθεια και οι μικροί αυτοί οικίσκοι θα μπορούσαν να τιτλοποιηθούν. Όπως εξήγησε, έχουν ανεγερθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας σε κρατική και όχι σε τουρκοκυπριακή γη, οπόταν θα μπορούσαν να εκδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας. Ανέφερε, επίσης, πως μέχρι να ανεγερθούν οι οικίσκοι κάποιοι δικαιούχοι απεβίωσαν, οπόταν θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν στο όνομα των παιδιών ή των κληρονόμων τους.

Όπως ανέφερε, το θέμα της μετακίνησης των προσφύγων του Μαρί στο Ζύγι (όπως αποφάσισε το κράτος) θα ρυθμιστεί από μόνο του σε μερικά χρόνια, υπό την έννοια ότι σχεδόν όλοι οι διαμένοντες είναι υπερήλικες. «Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κανείς σε 4-5 χρόνια. Αυτό που ζητάμε είναι να αντιμετωπιστούμε ανθρώπινα», είπε η κοινοτάρχης Μαρί.

Αυτή τη στιγμή στο Μαρί διαμένουν 135 άνθρωποι. Αξίζει να σημειωθεί, πως οι κάτοικοι υπέγραψαν ότι συμφωνούν στη μετακίνησή τους στο Ζύγι. Η κοινοτάρχης διευκρίνισε, πως όταν υπέγραψαν οι πρόσφυγες, τα σπίτια βρίσκονταν σε απόσταση 1.700 μέτρων από τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ, ενώ με την ανέγερση του ενεργειακού κέντρου στην περιοχή, τα σπίτια στο Ζύγι θα βρίσκονται σε απόσταση 600 μέτρων από το ενεργειακό κέντρο. Αν αρχικά επικαλούνταν θέμα ασφάλειας για τη μεταφορά στο Ζύγι, αυτό σήμερα δεν ισχύει, παρατήρησε η κ. Γεωργίου.

Όσον αφορά τις οσμές και την οχληρία, διευκρίνισε πως το Μαρί δεν επηρεάζεται επειδή οι άνεμοι πνέουν προς αντίθετη κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται, πως το κράτος είχε παραχωρήσει σε κάποιους κατοίκους οικόπεδο στο Ζύγι με σκοπό να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους και να δημιουργήσουν ξανά τη ζωή τους. Μάλιστα, στο παρελθόν παραχωρήθηκε και οικονομική βοήθεια. Ωστόσο, κάποιοι δεν είχαν εισοδήματα οπόταν δεν ήταν σε θέση να δανειστούν χρήματα και να κτίσουν το νέο τους σπίτι.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», η κυβέρνηση είχε κάνει κάποιες σκέψεις για παράταση της διαδικασίας μετοίκησης κυρίως των ηλικιωμένων προσφύγων, κάτι το οποίο θα βοηθούσε την όλη κατάσταση.

Για την ιστορία, αναφέρεται πως η απόφαση για μετοίκηση ελήφθη το 1992. Σύμφωνα με παλαιότερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η παραχώρηση οικοπέδων στο Ζύγι, καθώς και οικονομική βοήθεια ή οποία σε κάποιες περιπτώσεις κυμαινόταν σε €50.000 ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν χαμηλότερη, αναλόγως και της σύνθεσης της κάθε οικογένειας.

Η απόφαση μετοίκησης είχε ληφθεί επειδή η πρώην τουρκοκυπριακή αυτή κοινότητα γειτνιάζει με εγκαταστάσεις οι οποίες δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στους ανθρώπους σε περίπτωση ατυχήματος ή και οποιασδήποτε αστοχίας η οποία δυνατόν να προκαλέσει ρύπανση στην περιοχή.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, πως σε κάποιο στάδιο και οι ίδιοι οι κάτοικοι ευνοούσαν τη μετοίκηση τους, κάτι το οποίο βόλευε και τους σχεδιασμούς του κράτους για την περιοχή. Η απόφαση του 1992 εκκρεμούσε μέχρι το 2010, οπόταν δόθηκε όντως οικονομική βοήθεια και οικόπεδο, ενώ σε άτομα προχωρημένης ηλικίας και σε οικογένειες δύο ατόμων παραχωρήθηκαν συνολικά δέκα οικίσκοι.

Το θέμα συζητείται σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων.