Νέα πνοή στην αναπτυσσόμενη κοινότητα Ζυγίου, στην οποία βρίσκονται σε εξέλιξη οικιστικές αναπτύξεις εκατομμυρίων ευρώ, θα δώσουν δύο δημόσια έργα που θα κοστίσουν περίπου €4 εκατ. Πρόκειται για την ανάπλαση του παραλιακού δρόμου κόστους €1.7 εκατ. και τον εξωραϊσμό του πυρήνα της κοινότητας που θα στοιχίσει πάνω από €2 εκατ.

Ο παραλιακός δρόμος, όπως ανέφερε στον «Φ» η κοινοτάρχης Ζυγίου, Γεωργία Μιχαήλ, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2026. «Ήδη πάνω από τις μισές εργασίες έχουν τελειώσει», σημείωσε η κ. Μιχαήλ, προσθέτοντας πως το έργο περιλαμβάνει πλακοστρώσεις και νέα πεζοδρόμια, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό και φωτισμό, καθώς και υπογειοποίηση υπηρεσιών.

Η κοινότητα, εξάλλου, εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ για την ανάπλαση του πυρήνα.

«Πιστεύουμε πως θα προκηρυχθούν προσφορές από την Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας πριν το τέλος του χρόνου, αφού ολοκληρώθηκε η περίοδος των ενστάσεων», ανέφερε η κοινοτάρχης Ζυγίου, σημειώνοντας πως οι εργασίες θα ξεκινήσουν εντός του 2026. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πλήρη ανάπλαση του πυρήνα, με την προσθήκη νέων χώρων πρασίνου και ξεκούρασης.

Στα σκαριά βρίσκεται εξάλλου και η δημιουργία γηπέδων φούτσαλ, πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας στο Ζύγι που θα κοστίσουν €457.000. Ήδη η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προκήρυξε διαγωνισμό και το έργο αναμένεται να ξεκινήσει αρχές του 2026. «Αυτά τα έργα θ’ αναβαθμίσουν την κοινότητα, η οποία ήδη έχει μεγάλη ανάπτυξη με νέους επενδυτές που ανεγείρουν πολυκατοικίες και τουριστικά συγκροτήματα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό επειδή η κοινότητά μας μεγαλώνει. Είναι μια προσφυγική κοινότητα και τα έργα, αλλά και η ανάπτυξη θα βοηθήσουν ώστε να παραμείνουν οι νέοι», σημείωσε η κ. Μιχαήλ, προσθέτοντας πως επόμενος στόχος του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι η δημιουργία ανοικτού υπαίθριου αμφιθεάτρου για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Αυτό που παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις είναι η ολοκλήρωση του Μουσείου Αλιείας και Θάλασσας. Παρόλο που το κτήριο έχει τελειώσει εδώ και καιρό απομένει η εξασφάλιση κονδυλίου προκειμένου να ξεκινήσει η εσωτερική διαμόρφωσή του.

Γι’ αυτόν τον λόγο, σύμφωνα με την κ. Μιχαήλ, κατατέθηκε αίτημα για εξασφάλιση κονδυλίων από το πρόγραμμα Θάλασσα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λάρνακας. Εάν εξασφαλιστεί το κονδύλι το έργο θα ολοκληρωθεί το 2026.