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Τα ποδοσφαιρικά σωματεία και άλλους οφειλέτες κάλεσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσιούττας να ενταχθούν στο σχέδιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε δηλώσεις μετά την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 1.500 με 1.600 αιτήσεις. Προειδοποίησε, παράλληλα, ότι δεν είναι δεδομένο πως θα εφαρμοστεί ξανά ανάλογο σχέδιο ή ότι αυτό θα συμβεί σύντομα.

Ερωτηθείς για τις οφειλές ποδοσφαιρικών σωματείων, οι οποίες ανέρχονται σε €9,5 εκατομμύρια, ο κ. Μουσιούττας εξήγησε ότι το υφιστάμενο σχέδιο επιτρέπει σε όσους οφείλουν εισφορές να εξοφλήσουν τις καθυστερημένες υποχρεώσεις τους σε έως και 54 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν κανονικά τις τρέχουσες εισφορές τους.

Έκπτωση για αποπληρωμή σε 27 δόσεις

Όσοι επιλέξουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε 27 αντί 54 δόσεων θα δικαιούνται έκπτωση από την επιβάρυνση, η οποία, σύμφωνα με τον Υπουργό, ανέρχεται σε 3% κάθε μήνα μέχρι το 2027.

«Αν κάποιος αποφασίσει να πληρώσει στις μισές δόσεις, τότε θα έρθει να του αφαιρέσει από το χρέος τη μισή επιβάρυνση που υπάρχει», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας διευκρίνισε ότι το σχέδιο δεν καταρτίστηκε ειδικά για τα ποδοσφαιρικά σωματεία, αλλά απευθύνεται ευρύτερα σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εισπράχθηκαν €101 εκατ. από προηγούμενες ρυθμίσεις

Στα δύο προηγούμενα σχέδια είχαν υποβληθεί περίπου 10.000 με 12.000 αιτήσεις και εισπράχθηκαν €101 εκατ. από συνολικές οφειλές περίπου €230 εκατ.

Ωστόσο, μόλις περίπου το 30% των αρχικών αιτητών παρέμεινε ενταγμένο στα σχέδια μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Το υφιστάμενο σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 14 ή 15 Σεπτεμβρίου, με τον Υπουργό να εκτιμά ότι μετά το τέλος των θερινών διακοπών θα εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο από τα σωματεία όσο και από άλλους οφειλέτες.

«Αναμένω ότι και τα σωματεία που αναφέρατε, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, μόλις τελειώσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, θα ενδιαφερθούν να ενταχθούν στο σχέδιο και να επωφεληθούν από αυτή τη βοήθεια που προσφέρει με αυτόν τον τρόπο το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων», είπε.

«Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ξανά σχέδιο»

Ο Υπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για την τρίτη αντίστοιχη παρέμβαση, μετά τα σχέδια που εφαρμόστηκαν για την οικονομική κρίση του 2012-2013 και την πανδημία του κορωνοϊού.

Τόνισε, ωστόσο, ότι οι επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις δεν πρέπει να δημιουργούν την εντύπωση ότι οι οφειλέτες μπορούν να αποφεύγουν τις υποχρεώσεις τους αναμένοντας ένα νέο σχέδιο.

«Δεν σημαίνει ότι θα γίνει ξανά σχέδιο ή θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οφείλουμε όλοι να πληρώνουμε τις κοινωνικές μας ασφαλίσεις, οφείλουμε να είμαστε συνεπείς και νομοταγείς», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν τις κοινωνικές ασφαλίσεις των υπαλλήλων τους πλήττουν τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς αποκτούν πλεονέκτημα έναντι των επιχειρήσεων που τηρούν τις υποχρεώσεις τους και επωμίζονται το αντίστοιχο κόστος.