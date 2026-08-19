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Γνώριζαν ότι γινόταν τηλεφωνήματα προς ξένες Πρεσβείες για να μην παρευρεθούν στην συνάντηση με τον ειδικό του αντιπρόσωπο Μεχμέτ Ντανά, αλλά το δημοσίευμα της Cyprus Mail το έκανε γνωστό αυτό και στην ε/κ κοινή γνώμη, ανέφερε ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν διερωτώμενος εάν αυτή η στάση της ε/κ πλευράς δημιουργεί ή αυξάνει την εμπιστοσύνη ή, στο βαθμό που υπάρχει, την υπονομεύει.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, σε συνέντευξή του σήμερα το πρωί σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Ada TV, ο Τ/κ ηγέτης αναφέρθηκε στο εν λόγω δημοσίευμα λέγοντας ότι πριν δύο περίπου εβδομάδες ο διαπραγματευτής της ε/κ πλευράς, Μενέλαος Μενελάου είχε κάνει παρόμοια συνάντηση με διπλωμάτες ξένων χωρών στην Κύπρο, όπου εξήγησε τις θέσεις της ε/κ πλευράς. Το ίδιο, είπε, θέλουν να κάνουν και αυτοί, να εξηγήσει ο κ. Ντανά την οπτική της τ/κ πλευράς.

«Τώρα, ρωτάω, η διεθνής κοινότητα το είδε αυτό, το άκουσε, έλαβε τα τηλεφωνήματα… ρωτάω: αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί ή αυξάνει την εμπιστοσύνη; Ή μήπως είναι συμπεριφορά που υπονομεύει την εμπιστοσύνη, ακόμη και στο βαθμό που ήδη αυτή υπάρχει; Θα μπορούσα να φωνάξω γι’ αυτό, να κάνω καβγά. Δεν έχω τέτοια πρόθεση. Πολύ ήρεμα ρωτάω το εξής: αυτό αυξάνει περισσότερο την εμπιστοσύνη ή καταστρέφει την εμπιστοσύνη που υπάρχει;». Ο κ. Έρχιορμαν είπε ότι αυτό που συνέβη είναι κάτι που πρέπει να δουν και τα ΗΕ και η ΕΕ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν έγινε η συνάντηση του κ. Ντανά με τους ξένους διπλωμάτες.

ΚΥΠΕ