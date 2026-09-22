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Η τελευταία έκδοση του Visa Vulnerability Agentic Harness αναβαθμίζει τη διαχείριση κυβερνοκινδύνων με Τεχνητή Νοημοσύνη από τον εντοπισμό ευπαθειών στην αποκατάστασή τους

Οι νέες υπηρεσίες της Visa Consulting & Analytics υποστηρίζουν τους οργανισμούς στον εντοπισμό των σημαντικότερων ευπαθειών και στη λήψη έγκαιρων μέτρων προστασίας, πριν αυτές αποτελέσουν στόχο κυβερνοεπιθέσεων

Λευκωσία, 22 Σεπτεμβρίου 2026 – Η Visa (NYSE: V) ανακοίνωσε την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου λύσεων κυβερνοασφάλειάς της, με στόχο να βοηθήσει επιχειρήσεις και οργανισμούς να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα πιθανούς κινδύνους ασφαλείας.

Παρουσιάζοντας την επόμενη γενιά του Visa Vulnerability Agentic Harness (VVAH) του open-source και model-agnostic πλαισίου της, η Visa βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν σημαντικά τον Μέσο Χρόνο Προσαρμογής (Mean Time to Adapt, MTTA), δηλαδή το διάστημα από τον εντοπισμό έως την αποκατάσταση των διαδρομών επίθεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρόνος επίλυσης περιορίζεται από εβδομάδες σε λίγες μόνο ώρες.

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών, η Visa διευρύνει τον τομέα συμβουλευτικών υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας της Visa Consulting & Analytics (VCA), προσφέροντας νέες υπηρεσίες σχεδιασμένες να υποστηρίζουν επιχειρήσεις και οργανισμούς στην αξιολόγηση των κινδύνων, την ιεράρχηση των ενεργειών αντιμετώπισης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους απέναντι στις εξελισσόμενες απειλές.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη μειώνει δραστικά τον χρόνο ανάμεσα στον εντοπισμό μιας ευπάθειας και στην εκμετάλλευσή της. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί χρειάζονται έναν ταχύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο αντιμετώπισης », δήλωσε ο Rajat Taneja, Πρόεδρος του τομέα Τεχνολογίας της Visa. «Εξελίσσοντας το VVAH και διευρύνοντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, βοηθάμε τους οργανισμούς να μετατρέπουν τα ευρήματα σε επαληθευμένες ενέργειες αποκατάστασης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητά τους σε ένα περιβάλλον απειλών που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη».

Η εξέλιξη του VVAH

Το VVAH παρουσιάστηκε αρχικά μετά τη συμμετοχή της Visa στο Project Glasswing, την πρωτοβουλία της Anthropic για την κυβερνοασφάλεια με Τεχνητή Νοημοσύνη αιχμής. Το project κατέδειξε πώς η ΤΝ μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες ασφάλειας να εντοπίζουν ευπάθειες, να αξιολογούν κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια επίθεση και να παράγουν δομημένα ευρήματα. Η νεότερη έκδοση διευρύνει αυτή τη διαδικασία πέρα από τον εντοπισμό ευπαθειών, καλύπτοντας πλέον και την αποκατάσταση και επαλήθευσή τους.

Οι βασικές αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν:

Κλειστό κύκλο αποκατάστασης (Closed–loop remediation): Η δομημένη ανατροφοδότηση βοηθά τις ομάδες να βελτιώνουν διορθώσεις που δεν περνούν επιτυχώς τη διαδικασία επαλήθευσης, χωρίς να απαιτείται επανεκκίνηση της διαδικασίας.

Ευέλικτη επιλογή μοντέλου: Οι οργανισμοί μπορούν πλέον να αξιοποιούν εγκεκριμένα μοντέλα της Anthropic και της OpenAI, επιπλέον οποιουδήποτε άλλου μοντέλου AI, μέσω παραμετροποίησης αντί για αλλαγές στον κώδικα.

Μεγαλύτερη ορατότητα: Οι προαιρετικές προβολές προόδου σε πραγματικό χρόνο προσφέρουν μεγαλύτερη διαφάνεια στις σαρώσεις μεγάλης διάρκειας και στις διαδικασίες αποκατάστασης των ευπαθειών.

Το πλαίσιο έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τους οργανισμούς να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να αποκαθιστούν και να επαληθεύουν ευπάθειες μέσα από μία ενιαία, δομημένη ροή εργασιών.

Νέες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας

Αξιοποιώντας την εμπειρία της Visa στην ασφάλεια και στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, η Visa Consulting & Analytics παρουσιάζει τρεις νέες υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας:

Εκπαίδευση Ηγεσίας στην Κυβερνοασφάλεια με Τεχνητή Νοημοσύνη: Εξειδικευμένα εργαστήρια για στελέχη, εκπαιδευτικά προγράμματα και πιστοποιημένα μαθήματα του Visa University, τα οποία υλοποιούνται από ειδικούς της Visa στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια.

Τα προγράμματα αυτά αξιοποιούν την εμπειρία της Visa από την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών AI στην κυβερνοασφάλεια, βοηθώντας τους ηγέτες των οργανισμών να προετοιμαστούν για ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον απειλών που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αξιολόγηση ωριμότητας κυβερνοασφάλειας βάσει VVAH: Βοηθά τους οργανισμούς να αξιοποιούν το πλαίσιο VVAH για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση πιθανών ευπαθειών, την κατανόηση των περιοχών κινδύνου και την ιεράρχηση των ενεργειών αποκατάστασης.

Ιεράρχηση κυβερνοκινδύνων και στρατηγικός σχεδιασμός βάσει VVAH: Παρέχει στρατηγική καθοδήγηση, ώστε οι οργανισμοί να αξιολογούν τα ευρήματα, να ιεραρχούν τις ενέργειες αποκατάστασης και να αναπτύσσουν έναν μακροπρόθεσμο σχέδιο διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

«Καθώς η ΤΝ επιταχύνει τόσο τις κυβερνοεπιθέσεις όσο και τον εντοπισμό νέων κινδύνων κυβερνοασφάλειας, οι οργανισμοί χρειάζονται σαφή εικόνα των απειλών, αλλά και πρακτικές ενέργειες που επιταχύνουν την αντιμετώπισής τους», δήλωσε ο Μιχάλης Ιωαννίδης, Country Manager της Visa στην Κύπρο. «Οι αναβαθμισμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που προσφέρουμε συνδυάζουν τα ευρήματα από το Project Glasswing, τα εργαλεία ανοικτού κώδικα του VVAH και τη βαθιά τεχνογνωσία μας στον τομέα των πληρωμών στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο, βοηθάμε τους οργανισμούς να επικεντρώνονται στους κρισιμότερους κινδύνους, να ενισχύουν τις δυνατότητες απόκρισής τους και την ανθεκτικότητά τους, ώστε να ανταποκρίνονται σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών που διαμορφώνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη» .

Αυξανόμενη απήχηση στην κοινότητα κυβερνοασφάλειας

Από τη διάθεσή του ως λογισμικό ανοικτού κώδικα τον Ιούνιο του 2026, δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο έχουν κατεβάσει το VVAH, γεγονός που αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την πρακτική διαχείριση ευπαθειών με τη βοήθεια της AI. Πρόσφατα, η Visa συμμετείχε επίσης σε κλαδικές πρωτοβουλίες που στηρίζουν την ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και ανοικτών πρακτικών, καθώς η ΤΝ αιχμής συνεχίζει να εξελίσσεται. Στο πλαίσιο της Open Secure AI Alliance της NVIDIA, η Visa διαθέτει το VVAH ως πλαίσιο ανεξάρτητο από συγκεκριμένο μοντέλο. Παράλληλα, μέσω της πρωτοβουλίας Project Lightwell της IBM και της Red Hat, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς για την ενίσχυση της ασφάλειας του λογισμικού ανοικτού κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το Visa Vulnerability Agentic Harness στο GitHub ή μάθετε περισσότερα εδώ για τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Visa

Σχετικά με τη Visa Inc.

Η Visa (NYSE: V) είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, διευκολύνοντας τις συναλλαγές πληρωμών μεταξύ καταναλωτών, εμπόρων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και κυβερνητικών φορέων σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές. Αποστολή μας είναι να συνδέουμε τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, εύχρηστου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών, επιτρέποντας σε άτομα, επιχειρήσεις και οικονομίες να αναπτύσσονται και να ευημερούν. Πιστεύουμε ότι οι οικονομίες που συμπεριλαμβάνουν όλους, παντού, ενδυναμώνουν όλους, παντού, και ότι η πρόσβαση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για το μέλλον της διακίνησης χρημάτων. Μάθετε περισσότερα στο Visa.com