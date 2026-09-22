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Με 90 σύγχρονες βίλες, το :synergy έρχεται να προτείνει μια διαφορετική αντίληψη για τη σύγχρονη κατοικία. Δεν πρόκειται απλώς για ένα συγκρότημα κατοικιών, αλλά για μια ολοκληρωμένη οικιστική κοινότητα, σχεδιασμένη με επίκεντρο τη φύση, τον άνθρωπο και την καθημερινότητά του. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε επίσημα, καθώς η bbf: έθεσε πρόσφατα σε κίνηση τις κατασκευαστικές εργασίες στην Ορόκλινη της Λάρνακας.

Το :synergy απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε ανθρώπους που επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στη Λάρνακα, από την Κύπρο και το εξωτερικό.

«Αυτό που κάνει το :synergy πραγματικά ξεχωριστό είναι ότι σχεδιάστηκε ως μια γειτονιά. Μια γειτονιά όπου οικογένειες από διαφορετικές χώρες θα ζουν δίπλα-δίπλα, τα παιδιά θα δημιουργούν φιλίες που ξεπερνούν τις πολιτισμικές διαφορές και οι γείτονες θα γίνονται μέρος της καθημερινότητας ο ένας του άλλου. Πιστεύουμε ότι αυτή η αίσθηση της κοινότητας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη ζωή», αναφέρει ο Γιώργος Καρυπίδης, Sales Manager, Larnaka Region της bbf:.

Με τις εργασίες κατασκευής να προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, το :synergy περνά από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Για περισσότερες πληροφορίες:

synergy.bbf.com

24 342 050