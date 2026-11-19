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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Σουηδία η απόλυση του 55χρονου προέδρου του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γιοκμόκ, Λαρς Έρικσον, αφού αποκαλύφθηκε ότι στο παρελθόν ήταν πρωταγωνιστής και παραγωγός σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Ο Έρικσον απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του στις 3 Νοεμβρίου, αφού δύο βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου, τα οποία είχαν δημοσιευθεί το 2025 και το 2026, επανεμφανίστηκαν στο διαδίκτυο.

Ο 56χρονος αξιωματούχος, ο οποίος ως πορνοστάρ χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Χανς, εμφανίστηκε σε τουλάχιστον μία από τις ταινίες που παρήγαγε κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με τη συγκεκριμένη βιομηχανία, η οποία διήρκεσε από το 2018 έως το 2022.

Porrsossens filmer: Lars "Hans" Eriksson – Riks har hela listanhttps://t.co/dkNnLP5SyM — Riksstudios (@Riksstudios) November 4, 2026

Αρχικά ο Έρικσον τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 13 Οκτωβρίου και μια εβδομάδα επανήλθε στη θέση του αλλά με περιορισμένες αρμοδιότητες, καθώς έχασε την εποπτεία του προσωπικού, των οικονομικών και του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Τελικά σχεδόν έναν μήνα μετά, στις 3 Νοεμβρίου, απολύθηκε, έπειτα από συμφωνία που επετεύχθη με το δημοτικό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με το δημοτικό συμβούλιο, ο Έρικσον έλαβε αποζημίωση απόλυσης που αντιστοιχεί σε επτά μηνιαίους μισθούς.

Ο Έρικσον είχε προηγουμένως διατελέσει βουλευτής εκπροσωπώντας την κομητεία Βέστμανλαντ ως μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, από τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2018.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η περίοδος κατά την οποία παρήγαγε το ερωτικό περιεχόμενο δεν συνέπεσε με τη θητεία του σε δημόσια αξιώματα, προσθέτοντας ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο σχετικά με το πότε η εταιρεία παραγωγής δημοσίευσε τα βίντεο, ακόμη και μετά την υποτιθέμενη αποχώρησή του από τον χώρο.

Η ανησυχία για τη Ρωσία

Την ίδια ώρα, ωστόσο, οι τοπικές αρχές εξέφρασαν ανησυχίες ότι η αποκάλυψη της σύνδεσης του Έρικσον με τη βιομηχανία ταινιών ενηλίκων θα μπορούσε να οδηγήσει ξένες κυβερνήσεις στον εκβιασμό του δήμου Γιοκμόκ, μιας σημαντικής περιοχής στον Αρκτικό Κύκλο της Σουηδίας, η οποία είναι γνωστή για την υδροηλεκτρική της ενέργεια και τη στρατιωτική αεροπορική βάση της χώρας.

«Ο ίδιος ο δήμος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για ξένες δυνάμεις, με τις οποίες εννοώ κυρίως τη Ρωσία. Η ύπαρξη ενός τέτοιου παράγοντα ευπάθειας σε έναν δήμο με τόσο μεγάλη σημασία από άποψη πολιτικής ασφαλείας δεν είναι ιδανική. Πρόκειται για ένα ζήτημα που ο δήμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να εξαλείψει», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Όλε Λούντιν, καθηγητής του Πανεπιστημίου της Ουψάλα.

protothema.gr