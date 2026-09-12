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Σοκ προκαλούν πολλά από τα βιογραφικά των εκλεγμένων με την ακροδεξιά, μετά τον θρίαμβο του νεοναζιστικού κόμματος τους, AfD, στη Σαξονία-Άνχαλτ, καθώς εισέρχονται στο κοινοβούλιο.

Ανάμεσα στους 39 εκλεγμένους που πρόκειται να καταλάβουν έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο βρίσκονται πρόσωπα με ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο παρελθόν:

πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας , γνωστής ως Stasi

, γνωστής ως Stasi άνδρας που έχει καταδικαστεί για κλοπή και έχει παραδεχθεί ότι συμμετείχε σε παραγωγές πορνογραφικού περιεχομένου

υποψήφιοι που βρίσκονται υπό έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις με ακροδεξιές και νεοναζιστικές οργανώσεις

Ιδιαίτερη προσοχή έχει προκαλέσει η υπόθεση δύο νεοεκλεγέντων βουλευτών, οι οποίοι ερευνώνται για πιθανή προσπάθεια συνέχισης της δράσης της Artgemeinschaft, μιας απαγορευμένης ακροδεξιάς οργάνωσης με νεοπαγανιστικές, εθνικιστικές και αντισημιτικές αναφορές.

Ο ένας από τους δύο φέρεται, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, να έχει ελεγχθεί επιπλέον για παραβάσεις που σχετίζονται με την κατοχή ή χρήση όπλων. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες.

Παράλληλα, έρευνα του γερμανικού δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου ZDF αποκάλυψε ότι ορισμένα μέλη της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, τα οποία συμμετείχαν και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, είχαν σχέσεις με ακροδεξιές οργανώσεις.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πρόσωπα που είχαν συμμετάσχει στην Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ), οργάνωση που αργότερα τέθηκε εκτός νόμου. Σε μία περίπτωση, μάλιστα, ένας από τους πολιτικούς φέρεται να είχε αναλάβει την ηγεσία της.

Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, ο οποίος έχει γράψει βιογραφία που έχει χαρακτηριστεί «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

Από τη Stasi στην AfD

Αίσθηση έχει προκαλέσει και η εκλογή ενός 78χρονου πρώην αξιωματικού της Stasi, ο οποίος κέρδισε απευθείας την έδρα στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι εργάστηκε για το υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας, έχοντας μεταξύ άλλων αντικείμενο την παρακολούθηση πολιτών που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.

Frank-Ronald Bischoff überzeugt mit klarer Linie und ruhiger Autorität. Seine Rede ist jetzt online – sachlich stark, politisch relevant. pic.twitter.com/Jv63CSjxld — AfD Sachsen-Anhalt (@AfD_LSA) May 25, 2025

Η παρουσία του στο νέο κοινοβούλιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις που εκπροσωπούν θύματα της πρώην ανατολικογερμανικής δικτατορίας.

Πρώην πορνοστάρ με νομικές… περιπέτειες

«Αστέρι» της νέας εξτρεμιστικής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Φίλιπ-Άντερς Ράου, με… πλούσιο βιογραφικό.

Ο Ράου έχει απασχολήσει τη δικαιοσύνη, η οποία δικαίωσε δημοσίευμα εφημερίδας που τον ήθελε να απασχολούταν ως ηθοποιός ταινιών πορνογραφικού περιεχομένου, ενώ έχει επίσης καταδικαστεί για κλοπεί και έχει αποβληθεί από πανεπιστήμιο μετά την πλαστογράφηση απολυτηρίου λυκείου.

„Wir bringen die Messer zurück in die Küchen!“ – Phillipp-Anders Rau mit einer Rede, die bewegt und aufrüttelt. pic.twitter.com/ar6YbTPwfY — AfD Sachsen-Anhalt (@AfD_LSA) May 24, 2025

Στο παρελθόν έχει βρεθεί στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο, ως ακροδεξιός ακτιβιστής.

«Οι κακοί» της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας

Ο επικεφαλής της AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ, Ούλριχ Ζίγκμουντ, ο οποίος επανεξελέγη ομόφωνα στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, κλήθηκε να σχολιάσει τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά των νέων βουλευτών.

REUTERS/Karina Hessland/File Photo

Αναφερόμενος με σκωπτικό τρόπο στους δύο πολιτικούς που βρίσκονται υπό ποινική έρευνα, τους χαρακτήρισε «τους κακούς» και δήλωσε ότι το κόμμα θα περιμένει την ολοκλήρωση των ερευνών πριν τοποθετηθεί επί της ουσίας.

Παράλληλα, μεταξύ των εκλεγμένων υπάρχουν πολιτικοί με φιλορωσικές διασυνδέσεις, αλλά και πρόσωπα που έχουν επισκεφθεί εκπροσώπους του κινήματος MAGA στην Ουάσιγκτον.

Ερωτηματικό ο κυβερνητικός εταίρος

Παρά τη σαρωτική επιτυχία της AfD, η ακροδεξιά δεν κατάφερε να κατακτήσει το όνειρο της αυτοδυναμίας και ο σχηματισμός κυβέρνησης στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ παραμένει μετέωρος.

Με την πλειοψηφία των παραδοσιακών κομμάτων να αποκλείουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα που κρίθηκε ως εξτρεμιστική νεοναζιστική οργάνωση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας, μόνο το BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ διαφαίνεται ως πιθανός κυβερνητικός εταίρος.

Δεύτερο σενάριο είναι η απόσπαση ορισμένων βουλευτών από το κόμμα με το οποίο εκλέχτηκαν, ώστε να συνταχθούν με την κυβερνητική πρόταση του Ούλριχ Ζίγκμουντ.

naftemporiki.gr