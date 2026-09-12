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Νέες αμερικανικές εταιρείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επεκτείνουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο, με δύο από αυτές να έχουν ήδη επικοινωνήσει με τον Invest Cyprus, ζητώντας πληροφορίες.

Και οι δύο εταιρείες ασχολούνται σε τομείς που το κράτος θέλει να επενδύσει και να αναπτύξει, κάτι που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού αυτή η εξέλιξη έρχεται ως συνέχεια σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος θέλει να ενισχύσει τις επαφές της με το αμερικανικό οικοσύστημα.

Τις δύο νέες επαφές αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Invest Cyprus, Μάριος Ταννούσης, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο EY Cyprus Future Realized Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λευκωσία.

Οι εταιρείες δεν κατονομάστηκαν, αφού οι επαφές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, ωστόσο, το τηλεφώνημα προς τον Invest Cyprus δείχνει πως το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την Κύπρο, και ειδικά από τις ΗΠΑ, δεν έχει μειωθεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνέλλεξε ο «Φ», πρόκειται για μια εταιρεία – συνεργάτη αμερικανικής επιχείρησης που βρίσκεται ήδη στην Κύπρο και η πρώτη επαφή έγινε μέσω αυτής, ενώ η δεύτερη εταιρεία επικοινώνησε απευθείας με τον Invest Cyprus.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προθέσεις των δύο εταιρειών είναι η λειτουργία περιφερειακών γραφείων στην Κύπρο, που θα εξυπηρετούν την Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Στο ίδιο συνέδριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών εταιρειών για την Κύπρο, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η τεχνολογία, το fintech, η καινοτομία και οι επιχειρηματικές υπηρεσίες.

Όπως είπε, η αυξανόμενη παρουσία του τομέα της τεχνολογίας δείχνει και τη σταδιακή αλλαγή του οικονομικού μοντέλου προς δραστηριότητες μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ενώ σημείωσε πως οι ουσιαστικές άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν το 2025 κατά περίπου 10%. Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά στις συνεργασίες με NVIDIA και Plug and Play, θέτοντας ως στόχο η γεωγραφική θέση της Κύπρου να μετατραπεί σε οικονομικό πλεονέκτημα.

Τα αποτελέσματα από Silicon Valley

Τον Απρίλιο του 2025 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε πραγματοποιήσει επαφές στη Silicon Valley με στελέχη ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι Nvidia, Amazon, Google και OpenAI, αλλά και οι Tenstorrent και Plug and Play. Στόχος ήταν η προσέλκυση εταιρειών που αναζητούν παρουσία και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Plug and Play, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς καινοτομίας με έδρα τη Silicon Valley, άρχισε επίσημα τη δραστηριότητά της στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026, με τη λειτουργία του Plug and Play Cyprus.

Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της Tenstorrent, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό επεξεργαστών και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία έχει πλέον ανοίξει γραφείο στη Λεμεσό και άρχισε να προσλαμβάνει προσωπικό από την τοπική αγορά, όπως ανέφερε πρόσφατα ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού. Η Tenstorrent έχει παράλληλα προχωρήσει σε συνεργασίες με το κράτος και το ερευνητικό οικοσύστημα στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης και των ημιαγωγών.

Η περίπτωση της Nvidia

Διαφορετική, αλλά ιδιαίτερα σημαντική, είναι και η περίπτωση της Nvidia. Ο αμερικανικός κολοσσός δεν έχει ανοίξει γραφείο στην Κύπρο, ωστόσο οι επαφές που έγιναν στη Silicon Valley εξελίχθηκαν σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και την εγκατάσταση του πρώτου πραγματικού υπερυπολογιστή στην Κύπρο.

Οι περιπτώσεις Nvidia, Plug and Play και Tenstorrent είναι αυτές που προσδίδουν μεγαλύτερο βάρος και στις δύο νέες επαφές που αποκάλυψε ο Μάριος Ταννούσης. Ειδικότερα, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον από τη Silicon Valley δεν περιορίζεται πλέον μόνο σε συναντήσεις και παρουσιάσεις, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μετατρέπεται σε τεχνογνωσία, συνεργασίες, γραφεία και θέσεις εργασίας στην Κύπρο.