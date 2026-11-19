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ΤΑ δεκαεννιά σημεία που κατέθεσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον κατοχικό ηγέτη και τα Ηνωμένα Έθνη, συνδέουν τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης με την ουσία του Κυπριακού και επιχειρεί να διαμορφώσει δεδομένα, που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

ΤΟΣΟ τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η τουρκική πλευρά, θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν προτάσεις, για να προχωρήσει η νέα αυτή προσπάθεια. Το πακέτο των προτάσεων, που παρουσίασε την περασμένη Κυριακή ο «Φιλελεύθερος», δεν περιέχει στοιχεία, που θα οδηγήσουν την κατοχική πλευρά να απορρίψει αμέσως και το σύνολο. Κάποιες από τις προτάσεις, από την περίοδο κατά την οποία υποβλήθηκαν, υιοθετήθηκαν και δρομολογήθηκε η υλοποίησή τους. Συνεπώς, θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες, πεδίο για να προχωρήσουν οι συζητήσεις και να συμφωνηθούν κάποια από αυτά. Δεν υποβλήθηκε, δηλαδή, το πακέτο των προτάσεων με στόχο να υιοθετηθεί στο σύνολό του. Δεν τέθηκε υπό την μορφή «αποδεχθείτε όλο ή απορρίψετε το».

ΧΩΡΙΣ να προεξοφλούμε οτιδήποτε για την τύχη των προτάσεων αυτών, θα πρέπει να αναδεικνύονται πρωτοβουλίες και εισηγήσεις, που βρίσκονται εντός του πλαισίου, βοηθούν στην άρση των εμποδίων, συμβάλουν στην βελτίωση του κλίματος αλλά παράλληλα αγγίζουν και την ουσία, τον πυρήνα του Κυπριακού ζητήματος.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να είμαστε αισιόδοξοι ως προς την αντίδραση της κατοχικής πλευράς στις προτάσεις αυτές; Όχι. Με βάση τα όσα αναφέρονται από τουρκικής πλευράς, τον τρόπο που συμπεριφέρεται έναντι της Κύπρου, δεν διαμορφώνεται αισιόδοξο κλίμα για το τι δέον γενέσθαι. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή η κατοχική δύναμη είναι αρνητική, θα εγκαταλειφθούν οι προσπάθειες.

ΑΛΛΩΣΤΕ οι θέσεις που εκφράζει η Τουρκία δεν είναι τωρινές, αλλά διαχρονικές. Εκφράσθηκαν και την περασμένη Κυριακή, στη διάρκεια των πανηγυριών για την επέτειο της αποσχιστικής οντότητας. Παρακολουθήσαμε και τη συμπεριφορά Ερντογάν στην Αττάλεια. Δεν έχουμε, ωστόσο, την πολυτέλεια να σταματήσουμε τις προσπάθειες. Πρέπει να συνεχισθούν, ώστε, διά της κινητικότητας, της συνεχούς εμπλοκής και τρίτων, να οδηγήσουν την κατοχική δύναμη να διαφοροποιήσει τη στάση της.

ΑΥΤΟ μπορεί να επιτευχθεί και διά της ανάδειξης διαφορετικών συμφερόντων, τα οποία μπορούν να εναρμονισθούν και να συγκλίνουν. Δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, ούτε και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σίγουρο. Αλλά, όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχίζονται.