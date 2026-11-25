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Οι έντονες αντιδράσεις γύρω από τη μονάδα αφαλάτωσης στο Μαζωτό και οι αναφορές σε προτάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) φέρνουν στο προσκήνιο ένα παρασκήνιο αλληλογραφίας και εκκρεμοτήτων ανάμεσα στην ΑΗΚ, το υπουργείο Γεωργίας και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ).

Τα επίσημα έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή του “Φ” φωτίζουν τόσο την προκαταρκτική εισήγηση που υπέβαλε η ΑΗΚ στις αρχές του έτους, όσο και το προσχέδιο απάντησης του ΤΑΥ που ετοιμάστηκε τον Φεβρουάριο, αλλά έμεινε σε εκκρεμότητα.

Η πρόταση για Βασιλικό και Μονή

Στις 20 Ιανουαρίου 2026 ο τέως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, Γιώργος Πέτρου, απέστειλε επιστολή στην τέως Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, με κύριο θέμα το «Πακέτο μέτρων για Κοινότητες που υδρεύονται από γεωτρήσεις».

Στο μεγαλύτερο μέρος της επιστολής, η ΑΗΚ αναλύει ζητήματα που αφορούν τη διατίμηση με κώδικα 46 για ύδρευση και άρδευση, τις διακοπές παροχής κατά τις ώρες αιχμής τους μήνες Ιούνιο–Σεπτέμβριο, τους επαγγελματικούς κώδικες και το πλαίσιο έγκρισης των διατιμήσεων από τη ΡΑΕΚ, καθώς και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην κατακλείδα της επιστολής, όμως, καταγράφεται η εισήγηση της ΑΗΚ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας:

«Όσον αφορά κάποια μέτρα για αντιμετώπιση της λειψυδρίας εισηγούμαστε την κατασκευή και λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 60.000-80.000 κ.μ./ημέρα στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού και/ή στο χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής.»

Το προσχέδιο απάντησης του ΤΑΥ που δεν στάλθηκε ποτέ

Σε συνέχεια της επιστολής της ΑΗΚ, συντάχθηκε προσχέδιο απαντητικής επιστολής με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2026 με ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ», προετοιμασμένο από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων για να αποσταλεί εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προς τον πρόεδρο του ΔΣ της ΑΗΚ. Παρ’ όλα αυτά, η απάντηση αυτή δεν προωθήθηκε ποτέ επίσημα, αφήνοντας αναπάντητο το σκέλος της αλληλογραφίας που αφορούσε την επικοινωνία της 20ής Ιανουαρίου.

Στο προσχέδιο περιγράφονταν συγκεκριμένες θέσεις και διαδικασίες του Υπουργείου για προσωρινές μονάδες αφαλάτωσης. Συγκεκριμένα, αναφερόταν ότι το Υπουργείο κατέβαλλε συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης (πλωτών ή χερσαίων), όπου είναι τεχνικά δυνατό, με το ΤΑΥ να αξιολογεί επιλογές και προτάσεις με στόχο την ολοκλήρωσή τους εντός του 2026.

Σημειωνόταν ότι το ΤΑΥ δρομολογούσε αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για εγκατάσταση κινητής μονάδας, συμπεριλαμβανομένης εκείνης στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό της ΑΗΚ στο Βασιλικό.

Το προσχέδιο ανέφερε ότι με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 22 Ιανουαρίου 2026 εγκρίθηκε η αύξηση της δυναμικότητας από 10.000 σε 20.000 κ.μ./ημέρα, ότι υποβλήθηκε Σημείωμα Έργου στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και εξασφαλίστηκε η σχετική έγκριση, καθώς και ότι εκπονήθηκε Μελέτη Βιωσιμότητας. Προβλεπόταν δε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης για την κινητή μονάδα στο Βασιλικό, θα ακολουθούσε διαπραγμάτευση με τον Ανάδοχο για την αύξηση της δυναμικότητας στα 20.000 κ.μ./ημέρα για διάρκεια επτά ετών.

Για την εισήγηση της ΑΗΚ σχετικά με μονάδα δυναμικότητας 60.000–80.000 κ.μ./ημέρα στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού και/ή στον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Μονής, το προσχέδιο σημείωνε ότι το ΤΑΥ εξετάζει τις διάφορες επιλογές σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές, στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την κάλυψη των υδατικών αναγκών της Κύπρου.

Τι μένει αναπάντητο

Η αντιπαράθεση γύρω από το Μαζωτό και τις εναλλακτικές λύσεις αφαλάτωσης αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό συντονισμού και ενημέρωσης Από τη μία πλευρά υπάρχει η καταγεγραμμένη εισήγηση της ΑΗΚ για αξιοποίηση υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών σε Βασιλικό και Μονή, και από την άλλη ένα τεχνικά επεξεργασμένο προσχέδιο απάντησης από το ΤΑΥ από τον Φεβρουάριο του 2026 που δεν έφτασε ποτέ στον αποστολέα του.

Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι γιατί η απάντηση αυτή πάγωσε και ποια είναι σήμερα η επίσημη θέση της Πολιτείας απέναντι στην εισήγηση της ΑΗΚ.