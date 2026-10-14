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Η συντήρηση τού μεταξύ τους διαλόγου και η διατήρηση του κλίματος είναι αυτό που κρατάει τουλάχιστον η ελληνοκυπριακή πλευρά μετά το χθεσινό τετ-α-τετ Νίκου Χριστοδουλίδη και Τουφάν Έρχιουρμαν. Στο τραπέζι των δύο ηγετών μπήκαν όλα τα θέματα με την πρόταση επί 19 σημείων του Προέδρου της Δημοκρατίας να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης με κάποια θετικά αποτελέσματα επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Όπως ανέφεραν στον Φιλελεύθερο καλά ενημερωμένες πηγές, στη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης έγινε πολλή συζήτηση επί των 19 σημείων που πρότεινε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν μεταβούν στη Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση με τις δημόσιες του δηλώσεις, όπου εμφανίστηκε να απορρίπτει όλα όσα ο ΠτΔ πρότεινε, ο Τουφάν Έρχιουρμαν κατά τη χθεσινή τους συνάντηση έδειξε διατεθειμένος να συζητήσει κάποια από αυτά.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «είχαμε μια καλή συνάντηση, κατά τη διάρκεια της οποίας μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε περαιτέρω απόψεις επί των τριών ενοτήτων, τη μεθοδολογία, την ουσία, τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».

Ερωτηθείς αν έλαβε απαντήσεις από τον κ. Έρχουρμαν για τις 19 νέες ιδέες που υπέβαλε ο ίδιος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «σε κάποιες έλαβα απαντήσεις αρνητικές, σε κάποιες έλαβα απαντήσεις θετικές, σε κάποια μου ζήτησε περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει, να εξετάσει τα θέματα και ούτω καθεξής».

Ερωτηθείς αν ο κ. Έρχιουρμαν έθεσε στη συνάντηση ξανά τα επτά ΜΟΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έθεσε, συζητήσαμε και για αυτά τα μέτρα. Είναι κάποια από αυτά τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και καιρό. Κάποια άλλα που δεν μπορούν να προχωρήσουν για συγκεκριμένους λόγους, κάποια που δεν είναι μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Εν πάση περιπτώσει, ο Γενικός Γραμματέας, όταν ήταν εδώ, ήταν πολύ συγκεκριμένος σε σχέση με τις προτάσεις που είχε υποβάλει και γνωρίζει από πρώτο χέρι ποιες ήταν και οι αντιδράσεις και οι δικές μου και του κ. Έρχιουρμαν».

Περιμένουν να έρθει και η Ολγκίν

Ως προς την κάθοδο της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, η οποία είχε ανακοινώσει ότι θα είναι στο νησί τον Οκτώβριο, οι δύο ηγέτες έστειλαν ημερομηνίες κατά τις οποίες θα είναι διαθέσιμοι και τώρα περιμένουν την απάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ ΟΗΕ.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο μέσα στα επόμενα 24ωρα να υπάρξει ενημέρωση για το πότε η Ολγκίν θα βρίσκεται στο νησί. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά η κάθοδος Ολγκίν θεωρείται σημαντική ως προς τη συνέχεια της διαδικασίας και κυρίως ως προς τον στόχο της σύγκλησης μιας πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό πριν από το τέλος της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες.

Στις δηλώσεις του ο ΠτΔ ξεκαθάρισε πάντως πως εάν συγκληθεί μια τέτοια διεθνής διάσκεψη θα είναι για να ανακοινώσει επανεκκίνηση των συνομιλιών στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε ο Ν. Χριστοδουλίδης η συζήτησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν ξεκίνησε από το ότι η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ως ΓΓ ΟΗΕ λήγει στο τέλος του χρόνου. Και συνέχισε λέγοντας: «Την ίδια στιγμή υπάρχει και η διάσταση που ανέφερα και στη συνάντηση, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τη μορφή λύσης του Κυπριακού, που δεν πρέπει να ξεφεύγει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά και την ίδια στιγμή ότι, όποιος και αν είναι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παίρνει εντολές από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σε αυτό είναι κάτι που συμφωνούμε απόλυτα με τον κ. Έρχιουρμαν».

Πάνε Πύλα το Σάββατο

Αφού πέρασε περίπου ένας μήνας από τότε που ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρότεινε όπως μαζί με τον Έρχιουρμαν παραστούν σε φεστιβάλ στην Πύλα ο κατοχικός ηγέτης τελικά απάντησε χθες. Έτσι το ερχόμενο Σάββατο οι δύο ηγέτες, όπως ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη θα βρεθούν στο μικτό χωριό.

Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε ακόμα ότι η συνάντηση Χριστοδουλίδη – Έρχιουρμαν πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ότι «οι δύο ηγέτες προσβλέπουν στην επικείμενη επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν».

Πέραν από την Πύλα οι δύο συμφώνησαν να συμμετάσχουν από κοινού στις προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά, της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία και της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.