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Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα τεθούν ενώπιον των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, από άριστα ενημερωμένες πηγές, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης θα θέσει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις τουρκικές προκλήσεις εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο ΠτΔ θα αναφερθεί στο παράνομο «μνημόνιο συναντίληψης» ανάμεσα στην Τουρκία και το κατοχικό καθεστώς.

Επιπρόσθετα θα επισημάνει την έκδοση NAVTEX από την Τουρκία εντός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 30 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα πριν από τους εορτασμούς της κυπριακής ανεξαρτησίας.

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 15 και 16 Οκτωβρίου 2026. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται η προσπάθεια της ΕΕ για φθηνότερη ενέργεια και νέες ενισχύσεις. Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομίας.

Για τις νέες παράνομες τουρκικές ενέργειες σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του ο υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, στη διάρκεια του προχθεσινού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αφού επεσήμανε ότι το παράνομο μνημόνιο αφορά στην κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, τόνισε ότι πρόκειται για πράξη κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογράμμισε ότι αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Τουρκίας, σημειώνοντας ότι μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο καταγράφηκαν και καταγγέλθηκαν στον ΟΗΕ, 659 παραβιάσεις του εναέριου χώρου και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος είχε αναφέρει στο ΣΕΥ πως η προσέγγιση της Τουρκίας βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις υποχρεώσεις της ως υποψήφιας για ένταξη χώρας. Είναι, όμως, ενδεικτική της γενικότερης προσέγγισης και συμπεριφοράς της Τουρκίας – τη μη ευθυγράμμισή της με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, η οποία βρίσκεται στο 4%, την αναθεωρητική πολιτική της σε σχέση με την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και αναμφίβολα τη συνεχιζόμενη παράνομη επεκτατική πολιτική της στην Κύπρο.

Η Τουρκία σημείωσε «πρόοδο» ως προς την ευθυγράμμιση με την ΚΕΠΠΑ και από το 3% έφτασε στο 4%! Η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Γεωργία με ποσοστό ευθυγράμμισης στο 38% και ακολουθεί η Σερβία με 55%, ενώ οι άλλες χώρες είναι της τάξης του 99 – 100 τοις εκατόν.