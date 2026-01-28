Πολυσέλιδο πόρισμα που αφορά την Ομοσπονδία Κολύμβησης παρέλαβε σήμερα ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, Στέφανο Σκορδή, στο πλαίσιο πρωινής συνάντησής τους στη Νομική Υπηρεσία.

Το πόρισμα περιλαμβάνει έκθεση γεγονότων και ευρήματα που προέκυψαν από έρευνες λειτουργών οι οποίοι διορίστηκαν από την Επιτροπή, και τα οποία συνδέονται άμεσα ή και έμμεσα με τη λειτουργία της Ομοσπονδίας. Οι έρευνες αφορούν ζητήματα ασυμβίβαστου και ενδεχόμενων παραβιάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το υλικό θα τεθεί ενώπιον ομάδας νομικών λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη και αξιολόγηση, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο από τα καταγεγραμμένα γεγονότα προκύπτει το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων, ώστε να αποφασιστεί αν θα διαταχθεί η έναρξη ποινικής διερεύνησης.