Από το απόγευμα της Τρίτης, τύφλα να έχουν οι tiktokers και οι χρήστες των σόσιαλ. Ο τηλεκαυγάς Χρύσανθου Σαββίδη – Σωτήρη Κουππάρη για τον δρόμο Πάφου-Πόλης, τους έκανε σκόνη.

Αφήνοντας όμως κατά μέρος το θεαθήναι και επικεντρωνόμενοι στην ουσία, το τηλεοπτικό αυτό συμβάν είναι η καλύτερη απόδειξη της σοβαρότητας ενός προβλήματος που σέρνεται για 30 ολόκληρα χρόνια τώρα. Ποιο άλλο πρόβλημα στην Κύπρο, εξαιρουμένου του εθνικού θέματος, εκκρεμεί για δεκαετίες συνεχίζοντας να προκαλεί εντάσεις, οργίλες αντιδράσεις, θυμό και καταγγελίες κατά πάντων; Κανένα.

Γι’ αυτό, ας αφήσουν άπαντες στην άκρη τον «πασιαμά» από τον τηλεκαυγά και ας δουν επιτέλους λίγο και την ουσία του ζητήματος που προκαλεί τέτοιες εκρήξεις.

Ντόρα