Μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης των εργαζομένων στέλνει η ΠΕΟ για την Πρωτομαγιά, υπό το σύνθημα «Κοινός αγώνας για κοινή πατρίδα, ενάντια στους πολέμους και την εκμετάλλευση».

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία αναφέρει ότι τα μηνύματα της Εργατικής Πρωτομαγιάς παραμένουν επίκαιρα, συνδέοντας τον αγώνα για εργασία με αξιοπρέπεια και δικαιώματα με την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την αντίσταση στον φασισμό και την ξενοφοβία.

Η ΠΕΟ ζητά άμεσο τερματισμό των πολέμων, δίκαιο καταμερισμό του πλούτου και ειρηνική επίλυση περιφερειακών και διεθνών προβλημάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Για τους Κύπριους εργαζόμενους, αναφέρει, ο αγώνας για ειρήνη συνδέεται με τον αγώνα για λύση και επανένωση της Κύπρου, καθώς οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καταδεικνύουν την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού.

Η συντεχνία επαναλαμβάνει τη θέση της υπέρ λύσης στη βάση της Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ένα κράτος, μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα.

Παράλληλα, η ΠΕΟ αναφέρει ότι, μαζί με τα τουρκοκυπριακά προοδευτικά συνδικάτα, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για κοινή δράση και κοινό όραμα για τον τόπο.

Στα εργασιακά, η ΠΕΟ ζητά αυξήσεις μισθών, ρυθμισμένα δικαιώματα για όλους, αύξηση των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού και δίκαιη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με κατάργηση του πέναλτι 12%.

Ζητά επίσης μόνιμα μέτρα κατά της ακρίβειας, στήριξη εισοδημάτων, κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα και στην ενέργεια, αύξηση κοινωνικών επιδομάτων και εισοδηματικών κριτηρίων.

Η συντεχνία θέτει ακόμη ως προτεραιότητες την ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, προγράμματα κοινωνικής στέγης και επιδότηση ενοικίου με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.