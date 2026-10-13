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Σε εφτά συλλήψεις υπόπτων προσώπων προχώρησε το ΤΑΕ Λευκωσίας μετά την καταγγελία 16χρονου, ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού, από ομάδα νεαρών.

Πρόκειται για ένα 21χρονο, ένα 17χρονο, ένα 16χρονο, τρεις 15χρονους και ένα 14χρονο. Αυτοί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη βάση των δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υπό κράτηση, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι κυρίως για τα αδικήματα της επίθεσης και της πρόκλησης σωματικής βλάβης, ενώ αύριο Τετάρτη αναμένεται ότι θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για να ζητηθεί η έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Η σύλληψή τους έγινε μετά από κατάθεση που έδωσε τη Δευτέρα το θύμα και στην οποία κατονόμασε κάποια πρόσωπα ενώ άλλα αναγνωρίστηκαν από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και από άλλο οπτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα μέλη του ΤΑΕ από παρακείμενα υποστατικά.

Οι συλλήψεις των ανήλικων έγιναν αφού τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες στην παρουσία κηδεμόνων τους ή και των δικηγόρων τους. Αναμένεται ότι ένας ένας θα κληθούν να δώσουν καταθέσεις για τα όσα τους καταλογίζει η Αστυνομία.

Αναζητείται επίσης το πρόσωπο που τράβηξε το βίντεο της άγριας επίθεσης ώστε να δώσει κατάθεση, ενώ δεν αποκλείεται αν προκύψουν στοιχεία και μαρτυρίες η Αστυνομία να προχωρήσει και σε νέες συλλήψεις. Το επεισόδιο φαίνεται να σχετίζεται με προσωπικές διαφορές, ωστόσο, είναι κάτι που διερευνάται από τις αρχές και θα αναμένεται οι ύποπτοι να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις αν το επιθυμούν.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαφάνηκε ότι, ο 16χρονος τραυματίστηκε στο πρόσωπο όπου υπέστη κάταγμα ρινικού οστού, καθώς και οίδημα – αιμάτωμα.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.