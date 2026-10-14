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Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν να κρατούν στα χέρια τους την τύχη της μεγάλης μας παράταξης, του πάλαι ποτέ κραταιού ΔΗΣΥ διέπραξαν και συνεχίζουν να διαπράττουν σωρηδόν σοβαρά πολιτικά σφάλματα, προεξαρχούσης της κυρίας Δημητρίου, συνεπικουρούμενης σε αυτά τα σφάλματα από τα υπόλοιπα άτομα της ηγεσίας, ως εάν να συναγωνίζονται ποιος θα ξεπεράσει τον άλλο σε λάθη.

Αποτέλεσμα ήταν το μεγάλο φιάσκο της δήθεν αυτοαπόσυρσης της Προέδρου του κόμματός μας από τη διεκδίκηση του χρίσματος του υποψηφίου για τις Προεδρικές εκλογές του 2028. Ένα εκκωφαντικό και παταγώδες φιάσκο που προκάλεσε, αφ’ ενός μεν τη θλίψη και απογοήτευση του συνόλου των μελών, φίλων και ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ, αφ’ ετέρου δε τη χλεύη των καιροφυλακτούντων αντιπάλων μας.

Με μεγάλη μου θλίψη και με μοναδικό στόχο την έξοδο της παράταξης από αυτήν την μεγάλη και βαθιά κρίση, είμαι υποχρεωμένος να τεκμηριώσω τις πιο πάνω απόψεις, αναφερόμενος σε τέσσερα μόνον γεγονότα των τελευταίων δύο εβδομάδων. Για λόγους σεβασμού των προσώπων και κυρίως των θεσμών που έκαστος ενσαρκώνει αλλά και γιατί τα γεγονότα που θα αναφέρω είναι εύγλωττα και μιλούν από μόνα τους και κυρίως γιατί δεν μου το επιτρέπει η αγωγή, η παιδεία και το ήθος μου, ουδόλως θα σχολιάσω αυτά τα γεγονότα, αρκούμενος στην παρουσίασή τους:

Πρώτον: Ο τέως Πρόεδρος Αβ. Νεοφύτου εξαγγέλλει αιφνιδιαστικά τη βέβαιη υποψηφιότητα του για τις Προεδρικές εκλογές χωρίς να αναφερθεί σε συμμετοχή του στις εσωκομματικές διαδικασίες. Την επομένη ημέρα η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αν. Δημητρίου εξαγγέλλει εσπευσμένα τη βέβαιη απόφασή της να διεκδικήσει το χρίσμα του υποψηφίου Προέδρου της Δημοκρατίας.

Δεύτερον: Σε συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, μετά την εξαγγελία της Προέδρου, ο αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Δίπλαρος και ο κ. Καρούσος- εις εκ των αντιπροέδρων- διαπληκτίζονται με ανεπίτρεπτες εκφράσεις και υψωμένη την φωνή, σε βαθμό που ακούγονται στους πιο κάτω ορόφους, ενώπιον της Προέδρου, η οποία αδυνατεί να προλάβει, να αποτρέψει, ή να καταστείλει εν τη γενέσει της αυτήν την έκρηξη.

Τρίτον: Σε συνεδρία του Π.Γ., με θέμα τη μετάθεση των ημερομηνιών υποβολής υποψηφιότητας για το χρίσμα και διεξαγωγής των εσωκομματικών εκλογών, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αννίτα Δημητρίου εισηγείται να υποβληθούν οι υποψηφιότητες τέλος Δεκεμβρίου και οι εκλογές να γίνουν τον Ιανουάριο, όπως είναι πιο ορθό και λογικό, αφού αυτό κάναμε σε όλες τις Προεδρικές εκλογές μέχρι τώρα. Η πρόταση της Προέδρου δεν γίνεται δεκτή και καταψηφίζεται!!!

Τέταρτον: Ο τέως πρόεδρος Αβ. Νεοφύτου σε τηλεοπτική εκπομπή γνωστοποιεί ότι αμέσως μετά τις Βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, σε ψαροταβέρνα της Λευκωσίας έγινε δείπνο με συνδαιτημόνες τον ίδιο, την κ. Αννίτα Δημητρίου, τον ιδιοκτήτη και εκδότη της εφημερίδας «Πολίτης»- και τον αρχισυντάκτη του «Πολίτη» κ. Διονυσίου. Στα πλαίσια του Δείπνου, όπως ισχυρίστηκε ο Αβ. Νεοφύτου, ο ίδιος της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει να επανεκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής και η κ. Αννίτα Δημητρίου να υποστηρίξει τον Αβέρωφ για να πάρει το χρίσμα του υποψηφίου από τον ΔΗΣΥ. Η κυρία Δημητρίου αρνείται δημοσίως τη συμμετοχή της. Σε ελάχιστες μέρες αναγκάζεται να την παραδεχθεί δημοσίως.

Σεβαστή και αγαπητή κυρία Αννίτα Δημητρίου, τον Μάρτιο του 2023 σας δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία από την τύχη. Με πάρα πολύ σεβασμό, με συστολή και μετριοφροσύνη, αλλά κυρίως με αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μεγάλη μας παράταξη του ΔΗΣΥ είμαι υποχρεωμένος από τη συνείδησή μου να σας πω δημοσίως και με σεμνότητα ότι, δυστυχώς, δεν αξιοποιήσατε την ευκαιρία που σας δόθηκε και ότι η μεγαλύτερη συνεισφορά σας αυτήν την στιγμή προς την παράταξή μας είναι να υποβάλετε την παραίτησή σας από την θέση της Προέδρου, να διεξαχθούν εκλογές για ανάδειξη νέου Προέδρου και εν συνεχεία να εκκινήσουν οι εσωκομματικές διαδικασίες για τις Προεδρικές εκλογές.

Εξάλλου αυτό κληθήκαμε, από παρόμοια γεγονότα, να κάνουμε και το καλοκαίρι του1997, έξι μήνες πριν από τις Προεδρικές του 1998 και αποδείχθηκε σωτήριον και για την παράταξή μας με εκλογή νέου Προέδρου και για την Πατρίδα μας με την επανεκλογή Κληρίδη ως Προέδρου της Δημοκρατίας.

*Πολιτευτής ΔΗΣΥ