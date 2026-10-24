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Μία ώρα πίσω θα γυρίσουν τα ρολόγια στην Κύπρο τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος εφαρμογής της θερινής ώρας για το 2026.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 το πρωί, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν στις 03:00, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σημειώνεται ότι ο θεσμός εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχετικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Ιουλίου 2021 (Ε.Ε Παρ. ΙΙΙ(Ι), Αρ.5563, Κ.Δ.Π 293/2021, παράγραφος (ε)).

Η επιστροφή στην θερινή ώρα θα γίνει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

ΚΥΠΕ