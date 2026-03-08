Η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται και φέτος εντός Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της θερινής περιόδου σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών και η Κύπρος. Η πρακτική εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, η αλλαγή της ώρας πραγματοποιείται την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου. Για το 2026, τα ρολόγια θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ρολόγια θα δείξουν 04:00, γεγονός που σημαίνει ότι οι πολίτες θα χάσουν μία ώρα ύπνου, αλλά θα κερδίσουν περισσότερο φως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και «έξυπνα» ρολόγια, προχωρούν σε αυτόματη αλλαγή ώρας, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση από τους χρήστες.

Συνεχίζεται η συζήτηση για την αλλαγή ώρας στην Ευρώπη

Η θερινή ώρα εφαρμόζεται κυρίως για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης αξιοποίησης του ηλιακού φωτός. Με περισσότερο φυσικό φως το απόγευμα, μειώνεται η ανάγκη για τεχνητό φωτισμό, ενώ πολλοί πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικές δραστηριότητες μετά την εργασία ή το σχολείο.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, το μέτρο αποτελεί αντικείμενο έντονης συζήτησης στην Ευρώπη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η αλλαγή της ώρας δεν αποφέρει πλέον σημαντικά ενεργειακά οφέλη και ενδέχεται να επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό των ανθρώπων.

Παρά τις συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Έτσι, η αλλαγή της ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά, με τα ρολόγια να μετακινούνται μία ώρα μπροστά κάθε τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, σηματοδοτώντας την έλευση της άνοιξης και των μεγαλύτερων ημερών.