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Συννεφιά, βροχές ακόμη και καταιγίδα περιλαμβάνει η πρόγνωση μέχρι και το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία κατά τις βραδινές ώρες να κάνει βουτιά έως και τους 5 βαθμούς Κελσίου. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι μέτριοι, 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη μεμονωμένη καταιγίδα.

Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, κυρίως από μέσες και ψηλές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.