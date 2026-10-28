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Κίτρινη προειδοποίηση για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες αναμένεται να επηρεάσουν διάφορες περιοχές της Κύπρου, εξέδωσε την Τετάρτη (28/10), το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 2:00 τα ξημερώματα και θα διαρκέσει μέχρι τις 6:00 το απόγευμα σήμερα.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, οι καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν αρχικά το δυτικό μισό του νησιού, ενώ από το μεσημέρι και μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές.

Η ένταση της βροχόπτωσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθεί και χαλαζόπτωση.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων, οι ριπές των ανέμων ενδέχεται να φτάσουν παροδικά τα 7 με 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο το Αιγαίο κινείται νοτιοανατολικά και επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά, στους 23 στα δυτικά και τα βόρεια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα παράλια και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, στο εσωτερικό και τα ορεινά ασθενείς μέχρι μέτριοι και παροδικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και παροδικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Σε καταιγίδα, οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύονται με ριπές μέχρι και τα 7 με 8 Μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Το πεδίο των ανέμων θα είναι ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία την Πέμπτη θα σημειώσει μικρή πτώση, ενώ μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, συνεχίζοντας να κυμαίνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.