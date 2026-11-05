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«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες» για ξένη παρέμβαση στις ισραηλινές εκλογές, υποστήριξε σήμερα ο απερχόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που ο πρόεδρος Χέρτσογκ καλεί τις πολιτικές δυνάμεις να κάνουν συμβιβασμούς για να σχηματισθεί κυβέρνηση.

«Υπάρχουν σοβαρές υποψίες ότι ξένα κράτη δαπάνησαν τεράστια χρηματικά ποσά, σε μια προσπάθεια να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ισραήλ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Netanyahu calls for a probe into alleged foreign election interference: “There are grave suspicions that foreign states have funneled vast sums of money in an attempt to sway the election results.”

“We must uncover the full truth- without any whitewashing and without delay.” pic.twitter.com/Gbt9OHiNKj November 4, 2026

Παράλληλα, κατήγγειλε τα στελέχη της αντιπολίτευσης που εμφανίζονται πρόθυμα να συνεργαστούν με αραβικά κόμματα προκειμένου να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ακραίους Ισλαμιστές, ενώ θα δίχαζε την ισραηλινή κοινωνία, τόνισε.