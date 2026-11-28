Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αυξημένες δημόσιες δαπάνες για την περίθαλψη των πολιτών και την καταβολή συντάξεων προβλέπουν για την Κύπρο τα οικονομικά μοντέλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι το 2070.

Το μέγεθος της αύξησης των δαπανών περίθαλψης θα εξαρτηθεί, ωστόσο, μεταξύ άλλων, και από το κατά πόσο η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των Κυπρίων θα συνοδευτεί από αύξηση των χρόνων καλής υγείας. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν και οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν στη χώρα μας κατά τα επόμενα χρόνια μπορούν, ως εκ τούτου, να διαφοροποιήσουν τις σημερινές προβλέψεις.

Ενδεικτικά είναι τα διαφορετικά οικονομικά σενάρια που έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών, μέσα από τα οποία αναδεικνύεται και η οικονομική διάσταση της επένδυσης στην πρόληψη και τη διατήρηση της καλής υγείας των πολιτών για περισσότερα χρόνια.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, η διαφορά μεταξύ του σεναρίου υγιούς γήρανσης και του αντίθετου σεναρίου ανέρχεται στις 0,4 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε ό,τι αφορά τις ετήσιες δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης το 2070.

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026» αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, αφενός λόγω του υπερδιπλασιασμού του αριθμού των ηλικιωμένων μέσα σε 25 χρόνια και αφετέρου λόγω των αποφάσεων που έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση για την προώθηση της μεταρρύθμισης του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας.

Η οικονομική σημασία της υγιούς γήρανσης

Στο βασικό σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο προβλέπεται να ανέλθουν από το 7,5% του ΑΕΠ το 2022 στο 8,3% το 2070.

Στο σενάριο υγιούς γήρανσης, ωστόσο, οι αντίστοιχες δαπάνες υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο 8,1% του ΑΕΠ, ενώ στο αντίθετο σενάριο στο 8,5%.

Οι διαφοροποιήσεις αυτές αναδεικνύουν την οικονομική διάσταση των πολιτικών πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των χρόνιων παθήσεων και της διατήρησης της λειτουργικότητας και της αυτονομίας των πολιτών στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Κύπρου, τα περιθώρια βελτίωσης είναι σημαντικά, αφού, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η χώρα μας συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής, αλλά καταγράφει χαμηλότερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά τα χρόνια που αναμένεται να ζήσουν οι πολίτες χωρίς περιορισμούς στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα που φθάνει στην ηλικία των 65 ετών στην Κύπρο αναμένεται να ζήσει άλλα 22,5 χρόνια, εκ των οποίων μόλις τα 8,1 χωρίς περιορισμούς λόγω προβλημάτων υγείας.

Στην περίπτωση των ανδρών, το υπολειπόμενο προσδόκιμο ζωής στην ηλικία των 65 ετών ανέρχεται στα 19,8 χρόνια, εκ των οποίων τα 8,3 χωρίς αντίστοιχους περιορισμούς.

Οι δαπάνες περίθαλψης μέχρι το 2070

Οι οικονομικές προβλέψεις που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ προέρχονται από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «2024 Ageing Report», έχουν ως έτος βάσης το 2022 και στηρίζονται σε συγκεκριμένες δημογραφικές, οικονομικές και άλλες παραδοχές.

Σύμφωνα με τους αναλυτικούς οικονομικούς πίνακες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο βασικό σενάριο οι δημόσιες δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης στην Κύπρο προβλέπεται να εξελιχθούν ως εξής:

2022: 7,5% του ΑΕΠ.

2030: 7,6%.

2040: 7,9%.

2050: 8,1%.

2060: 8,2%.

2070: 8,3%.

Η εξέλιξη των συγκεκριμένων δαπανών δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων, αλλά και από την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού, την εξέλιξη του κόστους των υπηρεσιών και σειρά άλλων παραγόντων.

Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η εφαρμογή οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης και η ανάπτυξη υπηρεσιών αποκατάστασης μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό των μελλοντικών αναγκών περίθαλψης και στην απομάκρυνση των δυσμενέστερων σεναρίων.

Σχεδόν διπλάσιοι οι συνταξιούχοι το 2060

Η ανάγκη μακροπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική εάν τα δεδομένα για τις δαπάνες υγείας εξεταστούν σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για την εξέλιξη των δημόσιων συνταξιοδοτικών δαπανών.

Σύμφωνα με την ειδική έκθεση για την Κύπρο, η οποία καταρτίστηκε με την τεχνική συνδρομή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για λογαριασμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες προβλέπεται να εξελιχθούν ως εξής:

2022: 8,2% του ΑΕΠ.

2030: 9,3%.

2040: 10,4%.

2050: 11%.

2060: 12%.

2070: 11,8%.

Ο αριθμός των συνταξιούχων, ο οποίος το 2022 ανερχόταν περίπου στις 173.000, προβλέπεται να φθάσει στις 310.000 το 2060 και να περιοριστεί ακολούθως στις 291.000 το 2070.

Η μακροχρόνια φροντίδα και οι επενδύσεις που απαιτούνται

Διαφορετικά πρέπει να αξιολογηθούν τα δεδομένα που αφορούν τις προβλεπόμενες δημόσιες δαπάνες μακροχρόνιας φροντίδας.

Στην περίπτωση της Κύπρου, από το 0,2% του ΑΕΠ το 2022 προβλέπεται να ανέλθουν στο 0,3% το 2070, όταν στην ΕΕ οι αντίστοιχες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν από το 1,7% στο 2,6%.

Η περιορισμένη προβλεπόμενη αύξηση στην Κύπρο δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη θετική εξέλιξη, αφού το βασικό σενάριο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παραδοχή διατήρησης των υφιστάμενων πολιτικών και των όρων κάλυψης του πληθυσμού.

Η ανάπτυξη οργανωμένων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αναμένεται να απαιτήσουν πρόσθετους οικονομικούς πόρους.

Την ίδια ώρα όμως, η έγκαιρη παροχή υπηρεσιών στο σπίτι και στην κοινότητα, η υποστήριξη των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους και η διατήρηση της αυτονομίας των πολιτών μπορούν να συμβάλουν στον περιορισμό άλλων αναγκών περίθαλψης.

Ο ΟΟΣΑ εξάλλου, υπογραμμίζει τη σημασία της αποτελεσματικής επένδυσης στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία για τη συγκράτηση της αύξησης των δαπανών περίθαλψης και μακροχρόνιας φροντίδας.

Οι νέες αποφάσεις της κυβέρνησης

Οι οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν αποτυπώνουν τις νεότερες αποφάσεις της κυπριακής κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο σύσκεψης στο Προεδρικό, λήφθηκαν οι πρώτες αποφάσεις για την προώθηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης.

Όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» στις 11 Νοεμβρίου, αποφασίστηκαν η σύσταση ομάδας εργασίας, η παγκύπρια χαρτογράφηση των αναγκών και η προετοιμασία πρότασης για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων της περιόδου 2028-2034.

Στο τραπέζι βρίσκεται ολοκληρωμένη πρόταση των οργανώσεων ασθενών, ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, η οποία περιλαμβάνει εισηγήσεις για τη δημιουργία δικτύου υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι και στην κοινότητα.

Η έκταση της μεταρρύθμισης, οι υπηρεσίες που τελικά θα καλύπτονται, ο αριθμός των δικαιούχων και ο τρόπος χρηματοδότησης μπορούν να διαφοροποιήσουν ουσιαστικά τα δεδομένα στη βάση των οποίων καταρτίστηκαν οι οικονομικές προβλέψεις.

Το ζητούμενο για την Κύπρο, επομένως, δεν είναι μόνο η εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που θα απαιτηθούν για την κάλυψη των αναγκών ενός πληθυσμού που γερνά, αλλά και η έγκαιρη εφαρμογή πολιτικών που θα επιτρέψουν στους πολίτες να διανύσουν περισσότερα χρόνια ζωής με καλή υγεία και αυτονομία.