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Η Ομόνοια νίκησε 3-0 την Καρμιώτισσα στο πρώτο ματς της 5ης αγωνιστικής και ανέβηκε στην κορυφή με 11 βαθμούς. Πλέον, περιμένει τα ματς της ΑΕΚ και της ΑΕΛ με τις Ομόνοια Αραδίππου (Δευτέρα) και Ομόνοια 29ης Μαΐου (Κυριακή) αντιστοίχως, που έχουν από εννέα.

Αν και έως το 59’ ξυπνούσαν φόβοι στους οπαδούς των πρωταθλητών στο «Στέλιος Κυριακίδης» για ένα τρίτο άγονο «Χ» στο πρωτάθλημα, ο Μπράουερς απέδωσε δικαιοσύνη στο 60’. Το παιχνίδι, όμως, καθάρισε στα τελευταία λεπτά, με σκόρερ τους Τάνκοβιτς (87’) και Σάτκα (90’).

Όσο για την ηττημένη, έμεινε στους 2 βαθμούς και την προτελευταία θέση.

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