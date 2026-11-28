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Αποκαταστάθηκε το προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Τράπεζας Κύπρου και συγκεκριμένα στο Internet Banking και στην εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Mobile App).

Σε ανακοίνωσή της, η Τράπεζα ενημέρωσε ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη της για την όποια ταλαιπωρία προκλήθηκε.

Όπως αναφέρει, το τεχνικό ζήτημα ενδεχομένως να επηρέασε μικρή μερίδα των πελατών της, από τους οποίους και ζήτησε συγγνώμη.

Να σημειωθεί πως στην ανακοίνωση δεν δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα αίτια ή τη διάρκεια του προβλήματος.