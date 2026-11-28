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Τη δυνατότητα επιχειρησιακής δράσης του ρωσικού υποβρύχιου στόλου σε κάθε γωνιά του πλανήτη επιδιώκει να διασφαλίσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin). Ο Ρώσος πρόεδρος ζήτησε τον εκσυγχρονισμό του στόλου, με στόχο να είναι σε θέση να εκτελεί αποστολές σε οποιονδήποτε ωκεανό, σύμφωνα με το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Agentstvo.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Σεβεροντβίνσκ, μετά από τελετή έπαρσης της ναυτικής σημαίας στο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο «Perm», το οποίο θα ενισχύσει τον ρωσικό Στόλο του Ειρηνικού.

Ο Ρώσος ηγέτης δήλωσε ότι όλα τα τμήματα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού —επιφανείας και υποβρύχια σκάφη, σχηματισμοί, παράκτιες μονάδες και υποδομές— πρέπει «να είναι έτοιμα να αποκρούσουν απειλές που προέρχονται από θαλάσσιες και ωκεάνιες κατευθύνσεις».

«Πρέπει να διαθέτουμε σοβαρές επιθετικές ικανότητες, ώστε να αποτρέπουμε αποτελεσματικά μια εχθρική ναυτική δύναμη και να πλήττουμε τα στρατηγικά της στοιχεία», ανέφερε ο Πούτιν.

Πρόσθεσε ότι οι τακτικές του ναυτικού πολέμου αλλάζουν, επομένως, παράλληλα με τη ναυπήγηση νέων υποβρυχίων, η Ρωσία οφείλει να βελτιώνει συστηματικά τα όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς και τους αντιπλοϊκούς πυραύλους της.

«Αυτό θα επιτρέψει στις ναυτικές δυνάμεις να αναπτύξουν ικανότητες πληγμάτων για την εκτέλεση πολεμικών αποστολών σε οποιαδήποτε περιοχή των ωκεανών του κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά

Ο Πούτιν ζήτησε επίσης τη μεγαλύτερη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην αμυντική συνεργασία.

Όπως επισημαίνει το μέσο ενημέρωσης, οι στόχοι αυτοί υπερβαίνουν κατά πολύ τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, και έρχονται σε μια συγκυρία κατά την οποία διευρύνεται το γεωγραφικό εύρος των επιθέσεων εναντίον ρωσικών σκαφών.

Συγκεκριμένα, στις 21 Νοεμβρίου, το φορτηγό πλοίο «Sparta II» δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο της Φινλανδίας. Στις 22 Νοεμβρίου, δύο ρωσικά σκάφη δέχθηκαν επίθεση ανοικτά των ακτών της Λιβύης, μεταξύ των οποίων και η κορβέτα «Merkury». Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Ο Πούτιν είχε προηγουμένως αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να διευρυνθεί το γεωγραφικό πεδίο της ναυτικής αντιπαράθεσης.

Τον Αύγουστο, απείλησε τις ευρωπαϊκές χώρες με «αναλογική» απάντηση σε ενέργειες κατά ρωσικών πλοίων —όχι απαραίτητα στα ίδια ύδατα. Τον Οκτώβριο, στο Φόρουμ Βαλντάι, υπαινίχθηκε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δράσει όχι μόνο στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά και στους ωκεανούς Ατλαντικό, Ειρηνικό και Ινδικό. Τα σχέδια του Πούτιν δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα.

Στις 19 Νοεμβρίου, οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας —ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν— πραγματοποίησαν την πρώτη τους τριμερή σύνοδο κορυφής στο Σενζέν της Κίνας.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και κατέληξε σε μια κοινή Διακήρυξη για την Ειρήνη, στην οποία δεν υπήρξε καμία αναφορά στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας ή σε ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Αντ’ αυτού, τα μέρη περιέγραψαν γενικά σημεία σχετικά με τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και τον εφοδιασμό με πετρελαϊκά προϊόντα.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Πούτιν ήλπιζε να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να νομιμοποιήσει αλλαγές στα σύνορα και έναν νέο διαμελισμό σε σφαίρες επιρροής —στο πλαίσιο ενός σεναρίου τύπου «Γιάλτα 2»—, ωστόσο η Κίνα αρνήθηκε να συμμετάσχει σε αυτό το σχέδιο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τις συνομιλίες στο Σενζέν ως μεγάλη αποτυχία για τη Μόσχα και πρόσθεσε ότι, αμέσως μετά την αποτυχία της συνόδου, η Ρωσία απάντησε εξαπολύοντας μια μαζική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

skai.gr