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Να περιορίσουν τον δανεισμό τους και να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση του δημόσιου χρέους καλεί τις ανεπτυγμένες οικονομίες η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα (Kristalina Ivanova Georgieva-Kinova), μετά την απότομη αύξηση του κόστους εξυπηρέτησής του τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε συνέντευξή της στο BBC, προειδοποίησε ότι οι διαδοχικές οικονομικές αναταράξεις έχουν ανεβάσει το χρέος «σαν μια σκάλα που δεν οδηγεί στον παράδεισο», επικρίνοντας την απουσία δράσης για τον περιορισμό του κόστους εξυπηρέτησης.

«Είναι ώρα να αναλάβουμε δράση», δήλωσε, τονίζοντας ότι οι αναγκαίες αποφάσεις είναι πολιτικά δύσκολες και απαιτούν θάρρος.

Η παρέμβασή της γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πόλεμοι διαταράσσουν την προσφορά πετρελαίου και ενισχύουν τον πληθωρισμό, αυξάνοντας τις πιέσεις στο κόστος κρατικού δανεισμού.

Προτεραιότητα στη δημοσιονομική εξυγίανση

Μιλώντας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Γκεοργκίεβα υπογράμμισε ότι, παρότι αρκετοί οικονομικοί παράγοντες βρίσκονται εκτός κυβερνητικού ελέγχου, οι χώρες μπορούν να καθορίσουν τις εσωτερικές οικονομικές πολιτικές τους.

Ως βασικές προτεραιότητες έθεσε τη δημοσιονομική εξυγίανση και τη σταθερότητα των τιμών, ζητώντας μείωση του χρέους και διασφάλιση ότι οι κεντρικές τράπεζες εκπληρώνουν την εντολή τους.

«Είναι αδύνατο να τονίσει κανείς αρκετά πόσο κρίσιμο είναι να βρεθεί το θάρρος για να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Πρόκειται για πολιτικά δύσκολες αποφάσεις, αλλά είναι απαραίτητες», ανέφερε.

Πιέσεις στους προϋπολογισμούς Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το αυξημένο κόστος δανεισμού επιβαρύνει την κυβέρνηση ενόψει του πρώτου προϋπολογισμού του πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ τον επόμενο μήνα, ενώ εντείνονται οι εκτιμήσεις για τις φορολογικές και δημοσιονομικές επιλογές της.

Ο κρατικός δανεισμός ανήλθε τον Αύγουστο σε 18,3 δισ. λίρες, ή 24,4 δισ. δολάρια, σχεδόν 20% υψηλότερα από έναν χρόνο νωρίτερα και πάνω από τις επίσημες προβλέψεις. Οι πληρωμές τόκων έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη των μηνιαίων καταγραφών το 1997.

Στις ΗΠΑ, το συνολικό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 40 τρισ. δολάρια, έχοντας διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ενισχύει τις ανησυχίες για την πορεία του, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς.

Ερωτηθείσα για το υψηλότερο κόστος εξυπηρέτησης του βρετανικού χρέους σε σύγκριση με άλλες μεγάλες οικονομίες, η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου «δεν διαφέρει ιδιαίτερα» από εκείνη των υπολοίπων.

Αναγνώρισε «αρκετά συνεπή δράση» για τη μείωση του χρέους και επαίνεσε τις μεταρρυθμίσεις στον σχεδιασμό και στη στεγαστική πολιτική.

Μεταρρυθμίσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων

Η επικεφαλής του ΔΝΤ σημείωσε ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, πρέπει να στηριχθούν σε μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι κυβερνήσεις χρηματοδοτούνται εκδίδοντας ομόλογα και καταβάλλοντας τόκους στους επενδυτές που τα αγοράζουν. Οι ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μειώνει την πραγματική απόδοση αυτών των επενδύσεων έχουν συμβάλει στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων τους τελευταίους μήνες.

Πρόσθετη πίεση ασκεί ο ανταγωνισμός από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, οι οποίες αντλούν σημαντικά κεφάλαια από την αγορά ομολόγων για να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Προειδοποίηση για κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη

Η Γκεοργκίεβα αναφέρθηκε επίσης στις ανησυχίες για ενδεχόμενη απώλεια ασφαλούς ελέγχου των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την πιθανή πηγή κινδύνου για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, παράλληλα με τα υψηλά επίπεδα χρέους.

Όπως προειδοποίησε, περισσότερα περιστατικά στα οποία η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά δική της «ζωή» θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Επανέλαβε, παράλληλα, την εκτίμηση του ΔΝΤ ότι η παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται από δύο δυνάμεις με αντίθετη κατεύθυνση: το ενεργειακό σοκ και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η βιώσιμη αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Κόλπο αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, σημαντικό βήμα για την ομαλοποίηση της κατάστασης και την υπέρβαση του ενεργειακού σοκ. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Capital.gr