Καθυστέρηση στην παράδοση αποτελεσμάτων βιοψιών, επειδή το προσωπικό «είναι νέο και δεν ξέρει», μεγάλος χρόνος αναμονής για ραντεβού με γιατρούς ή μη διευθέτηση ραντεβού επειδή «οι γιατροί δεν δέχονται νέους ασθενείς». Καθυστέρηση στην έγκριση θεραπειών, διαφορετικές απόψεις μεταξύ αρμοδίων για εξειδικευμένες υπηρεσίες και ασυνεννοησία μεταξύ γιατρών. Το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) έλαβε τον περασμένο μήνα συνολικά 47 παράπονα. Ανάμεσα τους και παράπονα που αποκαλύπτουν νοοτροπίες ή και διαδικασίες οι οποίες προκαλούν αφάνταστη ταλαιπωρία ή και θέτουν ακόμα σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ασθενούς, ο οποίος ανέφερε σημαντική καθυστέρηση στην ενημέρωση αποτελέσματος της βιοψίας του. Το δείγμα, όπως είπε, στάλθηκε στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο λίγες ημέρες μετά τη λήψη του. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες τόσο του ιδίου όσο και του θεράποντος ιατρού, η ενημέρωση για το αποτέλεσμα καθυστερούσε. Ο ασθενής πληροφορήθηκε ανεπίσημα ότι το αποτέλεσμα ήταν έτοιμο και όταν μετέβη προσωπικά στο εργαστήριο του παραδόθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης, όπου αναγραφόταν ότι είχαν ολοκληρωθεί αρκετές ημέρες προηγουμένως. Σε σχετική ερώτηση για τον λόγο της καθυστέρησης, του δόθηκε η εξήγηση ότι «το προσωπικό είναι νέο και δεν γνωρίζει ακόμη καλά τις διαδικασίες».

Ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, ωστόσο, αναφέρουν αρκετοί ασθενείς οι οποίοι καλούνται να υπερπηδήσουν διάφορα εμπόδια προσπαθώντας να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται.

Σε μια περίπτωση, ασθενής επικοινώνησε με νεφρολογικό κέντρο για να κλείσει ραντεβού με νεφρολόγο και τον ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε άμεσα διαθέσιμο ραντεβού και θα έπρεπε να μπει σε λίστα αναμονής. Πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα χωρίς καμία ενημέρωση και επικοινώνησε ξανά με το κέντρο και του ανέφεραν ότι κανένας από τους γιατρούς δεν δέχεται νέους ασθενείς. Ο ασθενής διαμαρτυρήθηκε διότι ο ίδιος ανέμενε για αρκετούς μήνες και κανένας από το Κέντρο δεν επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει σχετικά.

Σε απόγνωση βρέθηκε όμως και καρκινοπαθής, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει παραπεμπτικό για να τον βλέπει ο ογκολόγος του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι επισκέπτεται τον ογκολόγο του δύο φορές τον χρόνο για παρακολούθηση της κατάστασης του. Ο ογκολόγος, όμως, τον ενημέρωσε ότι για να μπορέσει να τον επισκέπτεται πρέπει να εξασφαλίσει παραπεμπτικό από τον προσωπικό του γιατρό.

Ο προσωπικός γιατρός, όμως, στον οποίο ο ασθενής αποτάθηκε, τον ενημέρωσε ότι για να εκδώσει το παραπεμπτικό (μακροχρόνιο), πρέπει να υποβάλει αίτημα ο ειδικός γιατρός. Ο ασθενής αποτάθηκε εκ νέου στον ειδικό γιατρό που με τη σειρά του, του ανέφερε ότι δεν μπορεί να ζητά παραπεμπτικά για όλους του τους ασθενείς, αφού εάν το έπραττε αυτό θα έπρεπε να προσλάβει επιπρόσθετο γραμματειακό προσωπικό. Ο ασθενής βρέθηκε σε αδιέξοδο μετά τη στάση των δύο γιατρών του και αποτάθηκε στην ΟΣΑΚ για βοήθεια.

Σε άλλη περίπτωση, γυναίκα περιέγραψε την ταλαιπωρία την οποία έζησε προσπαθώντας να διευθετήσει ραντεβού με ειδικό γιατρό για την ηλικιωμένη μητέρα της που πάσχει με άνοια. Ο προσωπικός γιατρός εξέδωσε παραπεμπτικό, ωστόσο, όταν επικοινώνησαν με το Κέντρο Υγείας της περιοχής της, της δόθηκε αριθμός επικοινωνίας με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείες. Από το νοσοκομείο, την ενημέρωσαν ότι δεν θα έπρεπε να είχε παραπεμφθεί σε αυτούς. Αγανακτισμένη από την κατάσταση αντέδρασε έντονα και λίγο αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα για προγραμματισμό ραντεβού. Εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες δεν θα έπρεπε να φτάνουν σε σημείο έντονης πίεσης ή αντιπαράθεσης για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.

Τρίτο παράπονο αφορούσε ασθενή ο οποίος ταλαιπωρήθηκε στην προσπάθεια του να εξασφαλίσει υπηρεσίες διαιτολόγου. Όπως υποστήριξε, τα ραντεβού με τους διαιτολόγους σε νοσηλευτήριο έχουν χρόνο αναμονής άνω των 6 μηνών και δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, καθώς τα διατροφικά σκευάσματα που χορηγούνται μέσω των κρατικών φαρμακείων, συνταγογραφούνται μόνο από τους διατροφολόγους του ΟΚΥπΥ.

Διαφορετικές γνώμες και απόρριψη αιτημάτων

Κάποια από τα παράπονα που υποβλήθηκαν στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών τον περασμένο μήνα, αφορούσαν απόρριψη ή καθυστέρηση στην έγκριση αιτημάτων από το υπουργείο Υγείας ή τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, αιτημάτων για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό ή παραχώρηση εξειδικευμένων θεραπειών.

Μια περίπτωση αφορούσε μη έγκριση οικονομικής αρωγής για χειρουργική επέμβαση παιδιού με σοβαρή χρόνια πάθηση. Η επιστολή που στάλθηκε στην ΟΣΑΚ αναφέρεται σε συγκεκριμένη χειρουργική μέθοδο. Οι παραπονούμενοι πολίτες επικαλούνται τις σχετικές ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες και ζητούν την αναθεώρηση της αρχικής αρνητικής απάντησης.

Δεύτερο παράπονο αφορούσε ασθενή με ενεργό μεταστατικό καρκίνο, ο οποίος υποβάλλεται τα τελευταία δύο χρόνια σε συνδυαστική ανοσοθεραπεία. Η θεραπεία χορηγείται σε ογκολογικό κέντρο, με τον θεράποντα ογκολόγο να επισημαίνει ότι η συνέχισή της είναι κρίσιμη για τον έλεγχο της νόσου και την αποφυγή υποτροπής. Ωστόσο, η χορήγηση του φαρμάκου έχει διακοπεί από την αρμόδια Αρχή, καθώς δεν υπάρχει βιβλιογραφική τεκμηρίωση που να υποστηρίζει συνέχιση της θεραπείας πέραν των δύο ετών.