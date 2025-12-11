Επιβεβαιώνει το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου την παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασθενών και εργαζομένων από χάκερς, οι οποίοι μάλιστα προχώρησαν και σε μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση.

Η ανακοίνωση

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου καθηκόντως ενημερώνει ότι κακόβουλος τρίτος προχώρησε σε μη εξουσιοδοτημένη δημοσίευση κάποιων δεδομένων που αφαιρέθηκαν παράνομα από τα συστήματά του. Η αρνητική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι οι αρχικές ενδείξεις αντιστοιχούσαν σε πραγματική παραβίαση δεδομένων.

Από τη στιγμή εντοπισμού του περιστατικού, το Κέντρο προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία, ενημέρωσε κατάλληλα την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας και συνεργάζεται εντατικά με εξειδικευμένες ομάδες μηχανικών και συμβούλων κυβερνοασφάλειας.

Μέχρι αυτή τη στιγμή έχει επιβεβαιωθεί ότι τα κακοποιά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από την κακόβουλη επίθεση, δυστυχώς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ασθενών καθώς και δεδομένα εργαζομένων, για τα οποία απειλούν για περαιτέρω δημοσιοποίηση στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο χειρισμός της υπόθεσης γίνεται από την Διεύθυνση του Κέντρου σε πλήρη συντονισμό και σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων κρατικών αρχών, ενώ έχουν εφαρμοστεί πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας των συστημάτων.

To Κέντρο, είναι προσηλωμένο στην αντιμετώπιση της κατάστασης και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των εργαζομένων του, ενώ η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.