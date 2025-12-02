Ενδείξεις πιθανής παραβίασης δεδομένων στα συστήματά του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου εντοπίστηκαν τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το Ογκολογικό αναφέρει πως ενημερώθηκε άμεσα η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ). Παράλληλα ενεργοποιήθηκε η συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας για τεχνική διερεύνηση και υποστήριξη. Ενημερώθηκε επίσης η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η διερεύνηση, σημειώνει, βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να καθοριστεί με ακρίβεια η φύση και η έκταση του περιστατικού. Το Κέντρο εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και η λειτουργία του συνεχίζεται κανονικά.

Τέλος, διαβεβαιώνει ότι κανένας ασθενής δεν έχει επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο.