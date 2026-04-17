Υπουργοί Οικονομικών, κεντρικοί τραπεζίτες και κορυφαία στελέχη του χρηματοπιστωτικού τομέα εκφράζουν αυξανόμενη ανησυχία για το Claude Mythos Preview, το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, καθώς εκτιμούν ότι οι δυνατότητές του στον εντοπισμό ευπαθειών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέους κινδύνους για την κυβερνοασφάλεια και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών συστημάτων. Η Anthropic παρουσίασε το Mythos Preview στις 7 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο του Project Glasswing, και το διατηρεί σε περιορισμένη, προσκλησιοκεντρική πρόσβαση για αμυντική χρήση στην κυβερνοασφάλεια.

Σύμφωνα με το κείμενο, το θέμα απασχόλησε εκτενώς τις συζητήσεις στη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, με τον Καναδό υπουργό Οικονομικών François-Philippe Champagne να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ζήτημα που απαιτεί αυξημένη προσοχή και ισχυρές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία της ανθεκτικότητας των χρηματοπιστωτικών συστημάτων.

Το Mythos αποτελεί ένα από τα νεότερα και ισχυρότερα μοντέλα της Anthropic στο οικοσύστημα Claude. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι το μοντέλο επιδεικνύει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις σε καθήκοντα ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων και ότι μπορεί να ξεπερνά σχεδόν όλους, πλην των πλέον εξειδικευμένων ανθρώπων, στον εντοπισμό και την εκμετάλλευση αδυναμιών λογισμικού.

Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο, η Anthropic δεν έχει προχωρήσει σε δημόσια διάθεση του μοντέλου. Αντιθέτως, το έχει εντάξει σε περιορισμένο καθεστώς δοκιμών μέσω του Project Glasswing, σε συνεργασία με μεγάλους τεχνολογικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων οι Amazon Web Services, CrowdStrike, Microsoft, NVIDIA και JPMorganChase.

Τις ανησυχίες ενίσχυσε και η πρώτη ανεξάρτητη αξιολόγηση από το βρετανικό AI Security Institute, το οποίο διαπίστωσε ότι το Mythos Preview αποτελεί σαφή πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα σε δοκιμές κυβερνοασφάλειας, ιδίως σε πολυβηματικά σενάρια επίθεσης. Το ινστιτούτο σημείωσε ότι το μοντέλο μπορεί να εκμεταλλεύεται συστήματα με χαμηλό επίπεδο ασφάλειας, αν και δεν διαπίστωσε δραματική υπεροχή σε κάθε κατηγορία έναντι του Claude Opus 4.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση προειδοποίησε τις επιχειρήσεις ότι τα νεότερα τεστ δείχνουν πως οι επιθετικές δυνατότητες των μοντέλων AI στην κυβερνοασφάλεια επιταχύνονται ταχύτερα από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, κορυφαίοι τραπεζίτες και εποπτικές αρχές εμφανίζονται να θεωρούν ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη θεωρητική πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μια πιθανή μεταβολή της ισορροπίας ανάμεσα στην άμυνα και την επίθεση στον ψηφιακό χώρο. Η βασική ανησυχία είναι ότι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο θα μπορούσε να εντοπίζει αδυναμίες σε κρίσιμες τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υποδομές με ταχύτητα και ακρίβεια που μέχρι πρόσφατα δεν ήταν εφικτές.

Την ίδια ώρα, ορισμένοι ειδικοί εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί ως προς το μέγεθος της απειλής, επισημαίνοντας ότι το μοντέλο δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί ευρέως σε πραγματικές συνθήκες από ολόκληρη τη βιομηχανία και ότι μέρος της δημόσιας συζήτησης μπορεί να ενισχύεται και από την επικοινωνιακή δυναμική που συνοδεύει κάθε νέο frontier model.

Η Anthropic, πάντως, επιχείρησε να μεταφέρει μέρος των δοκιμών ασφαλείας σε λιγότερο ισχυρά συστήματα, ανακοινώνοντας στις 16 Απριλίου το Claude Opus 4.7 ως το πρώτο μοντέλο πάνω στο οποίο θα δοκιμαστούν νέες κυβερνοασφαλιστικές δικλείδες πριν εξεταστεί ευρύτερα η χρήση του Mythos Preview.

Το βασικό συμπέρασμα που διαμορφώνεται είναι ότι το Mythos δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ακόμη ένα προηγμένο γλωσσικό μοντέλο, αλλά ως πιθανός επιταχυντής μιας νέας εποχής στην ασφάλεια κρίσιμων υποδομών. Για τις κεντρικές τράπεζες και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το στοίχημα δεν είναι μόνο να κατανοήσουν τι μπορεί να κάνει το εργαλείο, αλλά να προλάβουν τις ευπάθειες που μπορεί να αποκαλύψει πριν αυτές αξιοποιηθούν κακόβουλα.