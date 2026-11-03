Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη Συνεργασία στον Τομέα της Άμυνας και το Καθεστώς των Δυνάμεών τους (SOFA) αποτελεί το πρώτο βήμα για ακόμη στενότερη επιχειρησιακή συνεργασία προς όφελος και των δύο χωρών, ανέφεραν την Τρίτη μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών που συζήτησε το θέμα.

Στην παρουσία είχαν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, είπε ότι η στρατηγική σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Γαλλία αποτελεί μια σημαντική επιλογή με ξεκάθαρη γεωπολιτική αξία σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

«Για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο η ενίσχυση των σχέσεων με φίλες ευρωπαϊκές και δυτικές χώρες αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διαχρονικά υπηρέτησε, θεμελίωσε και υπερασπίζεται τον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας, επενδύοντας στη δημιουργία ισχυρών στρατηγικών συνεργασιών», ανέφερε

Πρόσθεσε ότι σε αυτό το πλαίσιο θεμελιώθηκε από το 2017 η αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία και επί διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού μέχρι το 2023 προχώρησε η στρατηγική σχέση ως μέρος μιας ευρύτερης εξωστρεφούς αντίληψης για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παραμένει σταθερός θεματοφύλακας αυτής της στρατηγικής επιλογής γιατί η ισχυρή διεθνής παρουσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η συμμετοχή της στον ευρωπαϊκό και δυτικό πυρήνα και οι σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με στρατηγικούς εταίρους αποτελούν τη σταθερότερη βάση για την προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για εμπέδωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογράμμισε.

Ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, επίσης Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπος Πετρίδης, δήλωσε ότι η Γαλλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς εταίρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών να έχει οικοδομηθεί διαχρονικά, με συνέπεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Προσέθεσε ότι κατά τη θητεία του ως Υπουργού Άμυνας είχε την ευκαιρία να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια και σήμερα, ως Bουλευτής, στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυσή της.

«Η σημερινή συμφωνία διαμορφώνει σαφέστερο θεσμικό και νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών. Σε μια περιοχή με αυξημένη αβεβαιότητα, τέτοιες συνεργασίες έχουν ουσιαστική αξία. Το επόμενο βήμα είναι η συμφωνία να μετατραπεί σε ακόμη στενότερη επιχειρησιακή συνεργασία, προς όφελος και των δύο χωρών, ενισχύοντας την αποτρεπτική ικανότητα της Κύπρου και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις βασικές πρόνοιες της συμφωνίας, ο κ. Πετρίδης είπε ότι ουσιαστικά ενισχύει το θεσμικό πλαίσιο για ύπαρξη δυνάμεων και από τις δύο πλευρές, καλύπτει τη διοικητική μέριμνα, την οικονομική και τεχνική υποστήριξη, διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα μέσα από κοινές ασκήσεις και συνεκπαίδευση και λαμβάνει υπόψη και τα εξοπλιστικά προγράμματα.

ΚΥΠΕ