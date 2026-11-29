Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αστυνομία αλλάζει, αφήνει πίσω τα κατάλοιπα του παρελθόντος, προβάλλοντας ένα σύγχρονο πρόσωπο, με το βλέμμα στο 2030. Ο Αρχηγός του Σώματος, Θεμιστός Αρναούτης ξανασυστήνεται , δυο χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αλλαγμένος και ίδιος όπως δηλώνει στη συνέντευξή του στον «Φ» και αναλύει τους στόχους και το όραμά του.

Ο κ. Αρναούτης δεν κρύβει πως άργησε ο εκσυγχρονισμός ενός Σώματος που βλέπει το έγκλημα να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά, ωστόσο δηλώνει αποφασισμένος να αλλάξει πράγματα και καταστάσεις πάντα με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Παράλληλα στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με το έγκλημα: Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι άτρωτο ή ότι μπορεί να λειτουργεί πάνω από τον νόμο.

Τονίζει επίσης ότι για τα ναρκωτικά δεν αρκούν οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις. «Πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης, από τα διεθνή δίκτυα μέχρι τους χρηματοδότες και τους διακινητές». Επαναφέρει το θέμα της παρακολούθησης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μέσω όμως αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων, ενώ για τη μεταρρύθμιση που άρχισε εντός του Σώματος, τονίζει ότι η επιτυχία της θα κριθεί από τα αποτελέσματά της και από το κατά πόσο ο πολίτης θα αισθάνεται πιο ασφαλής στην καθημερινότητά του.

Όραμα του για τη νέα Αστυνομία είναι: Ισχυρή απέναντι στο έγκλημα. Ανθρώπινη απέναντι στον πολίτη. Ανοικτή στην κοινωνία.

– Μπορεί η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος να αντιμετωπίσει τα εγκληματικά δίκτυα που έχουν εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες;

– Ακριβώς επειδή το οργανωμένο έγκλημα έχει αποκτήσει διασυνδέσεις, οικονομική ισχύ και σύνθετες δομές, χρειαζόμαστε μια εξειδικευμένη και ισχυρή υπηρεσία για να το αντιμετωπίσουμε. Η ΔΑΟΕ, που τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026, αποτελεί μια σημαντική στρατηγική επιλογή. Συγκεντρώνει κάτω από ενιαία διοίκηση κρίσιμες επιχειρησιακές και ανακριτικές δυνατότητες, με παγκύπρια δράση.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επιχειρήσεις, όπως οι «Ασπίς» και «Πλέγμα». Παράλληλα, αξιοποιούμε τη συνεργασία μας με την Europol και άλλες διεθνείς υπηρεσίες. Στόχος μας δεν είναι μόνο να συλλαμβάνουμε εκείνους που εκτελούν εγκληματικές ενέργειες, αλλά να εντοπίζουμε ποιος οργανώνει, ποιος χρηματοδοτεί και ποιος επωφελείται από αυτές.

– Πώς σκιαγραφείτε σήμερα την κατάσταση του οργανωμένου εγκλήματος στην Κύπρο;

– Το οργανωμένο έγκλημα έχει εξελιχθεί σημαντικά. Αξιοποιεί την τεχνολογία, τις διεθνείς διασυνδέσεις και νέες μεθόδους μεταφοράς χρημάτων και παράνομων εσόδων. Στην Κύπρο δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η διακίνηση ναρκωτικών, οι εκβιασμοί, η παράνομη προστασία, τα παράνομα στοιχήματα, η απάτη και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Χρειάζεται συνολική εικόνα, ανάλυση πληροφοριών, εξειδικευμένη επιχειρησιακή δράση και διεθνής συνεργασία.

– Είναι εφικτό το ξήλωμα των εγκληματικών φατριών;

– Είναι εφικτό να αποδομούμε εγκληματικές οργανώσεις, να διακόπτουμε τη δράση τους και να περιορίζουμε ουσιαστικά τις δυνατότητές τους. Πρέπει, ωστόσο, να αναγνωρίζουμε ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Όταν ένα δίκτυο εξαρθρώνεται, ενδέχεται να εμφανίζονται νέα. Γι’ αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές έρευνες. Ένα εγκληματικό δίκτυο αποδυναμώνεται πραγματικά όταν στερείται τα παράνομα κέρδη, τους χρηματοδότες και τους πόρους που του επιτρέπουν να συνεχίζει τη δράση του. Με τη ΔΑΟΕ, την πληροφοριακή αστυνόμευση και τη διεθνή συνεργασία ενισχύουμε σημαντικά τις δυνατότητές μας. Θέλω να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Κανένα εγκληματικό δίκτυο δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι άτρωτο ή ότι μπορεί να λειτουργεί πάνω από τον νόμο.

– Εκτιμάτε ότι η νομοθετική δυνατότητα παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος;

– Η δυνατότητα νόμιμης παρακολούθησης τηλεπικοινωνιών αποτελεί σημαντικό εργαλείο στη διερεύνηση σοβαρών εγκλημάτων, το οποίο αξιοποιούν ήδη πολλές αστυνομικές αρχές διεθνώς. Τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων τους. Χρειαζόμαστε αντίστοιχες δυνατότητες για να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. Θέλω, ωστόσο, να είμαι απολύτως σαφής.

Δεν ζητούμε ανεξέλεγκτες εξουσίες. Ζητούμε ένα σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, με αυστηρές προϋποθέσεις, θεσμικό έλεγχο και ουσιαστικές ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Η σχετική νομοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες επιχειρησιακές μας δυνατότητες.

– Μπορεί ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών;

– Η καταπολέμηση των ναρκωτικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές μας, καθώς πρόκειται για ένα πρόβλημα με σοβαρές συνέπειες για τους νέους, τις οικογένειες και την κοινωνία. Δεν αρκούν οι συλλήψεις και οι κατασχέσεις. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης, από τα διεθνή δίκτυα μέχρι τους χρηματοδότες και τους διακινητές. Η αξιοποίηση πληροφοριών, οι νέες τεχνολογίες, οι οικονομικές έρευνες και η διεθνής συνεργασία θα ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές μας.

Ταυτόχρονα, η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική. Χρειάζεται συνεργασία με την εκπαίδευση, τις οικογένειες, τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τους φορείς θεραπείας. Η αντιμετώπιση των ναρκωτικών απαιτεί αποφασιστική αστυνομική δράση, αλλά και συλλογική κοινωνική προσπάθεια.

Από τους ασυρμάτους στο C3 και Intelligence Led Policing

– Πρόσφατα παρουσιάσατε το πρόγραμμα «Αστυνομία 2030». Τι ακριβώς αφορά και τι φιλοδοξείτε να αλλάξετε;

– Το «Αστυνομία 2030» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα Σώμα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό, πιο ισχυρό επιχειρησιακά και, ταυτόχρονα, πιο κοντά στον πολίτη.

Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: την επιχειρησιακή αναβάθμιση με νέες τεχνολογίες και σύγχρονα μέσα, τον οργανωτικό εκσυγχρονισμό με καλύτερες δομές και συντονισμό και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας μέσα από εκπαίδευση, νέες δεξιότητες και σύγχρονες μεθόδους εργασίας. Παράλληλα, θέλουμε να καλλιεργήσουμε μια νέα φιλοσοφία εξωστρέφειας, επικοινωνίας και συνεργασίας με την κοινωνία. Επιδιώκουμε μια Αστυνομία ισχυρή απέναντι στο έγκλημα, ανθρώπινη απέναντι στον πολίτη και ανοικτή στην κοινωνία.

– Δεν πιστεύετε ότι καθυστέρησε ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να λειτουργεί με πεπαλαιωμένα μέσα και μεθόδους;

– Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας είναι μια συνεχής διαδικασία. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, ελλείψεις και διαδικασίες που χρειάζονται ουσιαστική αναβάθμιση. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα έχουμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, με συγκεκριμένες προτεραιότητες και έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ηγεσία της Αστυνομίας, πριν από δύο χρόνια, θέσαμε τον εκσυγχρονισμό ως βασική μας προτεραιότητα. Εργαστήκαμε συστηματικά, μελετήσαμε τις ανάγκες μας και προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αλλαγών. Προσωπικά, πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να σχεδιάζουμε σωστά, να προετοιμαζόμαστε και να προχωρούμε ουσιαστικά ένα έργο και μετά να το ανακοινώνουμε. Δεν αρκούμαι σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα. Σήμερα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα που έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και διαθέτει τις βάσεις για να προχωρήσει με συνέπεια.

– Ποιος είναι ο βασικός στόχος της μεγάλης μεταρρύθμισης με χρονικό ορίζοντα το 2030;

– Ο τελικός μας στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος: να ενισχύουμε συνεχώς την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των πολιτών και της ομαλής λειτουργίας της κοινωνίας μας. Αυτό σημαίνει αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος, ταχύτερη ανταπόκριση στα περιστατικά, καλύτερη αξιοποίηση των δυνάμεών μας και αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σημαίνει επίσης μια Αστυνομία που μπορεί να αντιμετωπίζει τις σύγχρονες απειλές, από το οργανωμένο και το ηλεκτρονικό έγκλημα μέχρι τις καθημερινές προκλήσεις ασφάλειας. Και βεβαίως, μια Αστυνομία που επικοινωνεί, ακούει, εξηγεί και συνεργάζεται με την κοινωνία. Η επιτυχία αυτής της μεταρρύθμισης θα κριθεί από τα αποτελέσματά της και από το κατά πόσο ο πολίτης θα αισθάνεται πιο ασφαλής στην καθημερινότητά του.

Πιο ουσιαστική αστυνομική παρουσία για αποτελεσματικότερη ανταπόκριση

– Πώς θα επιτευχθεί η μείωση του εγκλήματος και η άμεση ανταπόκριση, όταν σε ορισμένους αστυνομικούς σταθμούς το βράδυ υπηρετούν μόλις ένας ή δύο αστυφύλακες;

– Είναι ένα υπαρκτό ζήτημα που μας απασχολεί και το οποίο αντιμετωπίζουμε στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού μας. Εξετάζουμε την καλύτερη κατανομή του προσωπικού και των διαθέσιμων δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση των αστυνομικών σταθμών και των περιπολιών, ιδιαίτερα στις περιοχές και τις ώρες όπου καταγράφονται αυξημένες ανάγκες.

Παράλληλα, προχωρούμε στην ενίσχυση της κοινοτικής και της ποδηλατικής αστυνόμευσης, ώστε η παρουσία της Αστυνομίας να είναι πιο εμφανής στους δρόμους, στις γειτονιές και στις τοπικές κοινωνίες. Η επαρκής στελέχωση είναι αναμφίβολα σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας, εξίσου σημαντικός, όμως, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε, συντονίζουμε και αξιοποιούμε τις δυνάμεις μας. Στόχος μας είναι περισσότερη ουσιαστική αστυνομική παρουσία εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και ταχύτερη, αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στον πολίτη.

– Ποια είναι η ανταπόκριση των στελεχών της Αστυνομίας στις αλλαγές που προωθείτε;

– Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου πραγματοποίησα 16 συναντήσεις σε ολόκληρη την Κύπρο, με τη συμμετοχή περίπου 4.000 μελών της Αστυνομίας, δηλαδή σχεδόν του 70% της Δύναμης. Ήθελα να βρεθώ προσωπικά κοντά στους ανθρώπους μας, να τους παρουσιάσω το όραμα και τον σχεδιασμό μας, αλλά κυρίως να τους ακούσω.

Εισέπραξα μεγάλο ενδιαφέρον, θετική ανταπόκριση και ενθουσιασμό. Ασφαλώς υπάρχουν και επιφυλάξεις. Είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάθε ουσιαστική αλλαγή δημιουργεί ερωτήματα και απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η αλλαγή πρέπει να ξεκινά από μέσα. Οι άνθρωποί μας πρέπει να κατανοήσουν, να πιστέψουν και να συμμετέχουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί το πρόγραμμα «Αστυνομία 2030» δεν είναι ένα πρόγραμμα που αφορά μόνο την ηγεσία. Αφορά κάθε γυναίκα και κάθε άνδρα που υπηρετεί στην Αστυνομία. Και είναι δική μας ευθύνη να προχωρήσουμε όλοι μαζί.

– Το νέο Επιχειρησιακό Κέντρο C3 πώς ακριβώς θα λειτουργεί και ποιος θα είναι ο ρόλος του;

– Το C3, δηλαδή Command, Control and Communication, θα αποτελέσει τον κεντρικό επιχειρησιακό μηχανισμό συντονισμού της Αστυνομίας.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα νέο κέντρο ελέγχου. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος διοίκησης και διαχείρισης των περιστατικών.

Θα μας επιτρέπει να έχουμε ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εικόνα: τι συμβαίνει, ποιες δυνάμεις είναι διαθέσιμες, πού βρίσκονται και πώς μπορούν να κινητοποιηθούν αποτελεσματικότερα. Η πληροφορία θα μετατρέπεται ταχύτερα σε απόφαση και η απόφαση σε συντονισμένη δράση. Το C3 θα διασυνδέεται με την πληροφοριακή αστυνόμευση, τα πληροφοριακά μας συστήματα και τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του NG112/eCall.

– Με την πληροφοριακή αστυνόμευση, τη λεγόμενη Intelligence Led Policing τι θα αλλάξει;

– Η πληροφοριακή αστυνόμευση αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία και στον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας. Σήμερα, μεγάλο μέρος της επιχειρησιακής δράσης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση περιστατικών όταν αυτά εκδηλώνονται.

Με το νέο μοντέλο επιδιώκουμε να λειτουργούμε περισσότερο προληπτικά και στοχευμένα. Θα αξιοποιούμε συστηματικά πληροφορίες από τις υπηρεσίες μας, την καθημερινή επαφή με τους πολίτες, ανοικτές πηγές και τη συνεργασία με άλλες αρχές. Μέσα από τη διασταύρωση και ανάλυσή τους, θα μπορούμε να εντοπίζουμε εγκληματικές τάσεις, δίκτυα και περιοχές αυξημένου κινδύνου, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και αποτελεσματικότερα. Θέλουμε να περνάμε από την αντίδραση στην πρόληψη και από την αποσπασματική πληροφόρηση στην τεκμηριωμένη επιχειρησιακή απόφαση.

– Πώς θα αισθανθεί ο πολίτης τις αλλαγές που προωθείτε στην καθημερινότητά του;

– Για μένα, αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη ερώτηση. Ο πολίτης πρέπει να αισθανθεί τις αλλαγές στην πράξη. Στην ταχύτερη ανταπόκριση όταν χρειάζεται βοήθεια, στην παρουσία της Αστυνομίας στη γειτονιά του, στην ασφάλεια των δρόμων, στην προστασία των παιδιών και των ευάλωτων ανθρώπων.

Θέλουμε μια Αστυνομία πιο προσιτή, που ακούει τον πολίτη, τον ενημερώνει και αντιμετωπίζει τα προβλήματά του με επαγγελματισμό και σεβασμό. Η αποστολή μας δεν περιορίζεται στην καταστολή του εγκλήματος. Είναι πρωτίστως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της κοινωνίας. Η εμπιστοσύνη του πολίτη δεν κερδίζεται με εξαγγελίες. Κερδίζεται καθημερινά, μέσα από τις πράξεις και τα αποτελέσματά μας.

«Θέλω να παραδώσω μια Αστυνομία σύγχρονη και πιο ισχυρή»

– Πώς φαντάζεστε την Αστυνομία όταν θα παραδώσετε την ηγεσία στον επόμενο Αρχηγό;

– Θα ήθελα να παραδώσω μια Αστυνομία πιο σύγχρονη, πιο ισχυρή, καλύτερα οργανωμένη και με ανθρώπους κατάλληλα εκπαιδευμένους και προετοιμασμένους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής.

Μια Αστυνομία που αξιοποιεί την τεχνολογία, λειτουργεί με σύγχρονες μεθόδους και διαθέτει την επιχειρησιακή ικανότητα να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το έγκλημα. Αλλά εξίσου σημαντικό για μένα είναι να έχουμε μια Αστυνομία πιο ανοικτή στην κοινωνία, που επικοινωνεί, συνεργάζεται και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θέλω να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια δεν ξεκίνησε χθες. Εργαζόμαστε συστηματικά εδώ και δύο χρόνια, με σχέδιο, προετοιμασία και συγκεκριμένα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Είναι επίσης μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί συνεργασία σε κυβερνητικό και υπηρεσιακό επίπεδο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστα Φυτιρή, για τη συνεργασία και τη στήριξή του, καθώς και τον Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρα Νικόδημο Δαμιανού, του οποίου το Υφυπουργείο συμβάλλει ουσιαστικά στην τεχνολογική και ψηφιακή διάσταση του εκσυγχρονισμού μας.

Θέλω, με την ευκαιρία αυτή, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μας. Στους χιλιάδες άνδρες και γυναίκες της Αστυνομίας που εργάζονται καθημερινά, πολλές φορές αθόρυβα, με αφοσίωση, επαγγελματισμό και προσωπικές θυσίες. Η κοινωνία συνήθως βλέπει και γνωρίζει όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πίσω όμως από αυτά υπάρχει ένα τεράστιο έργο που δεν γίνεται ποτέ πρωτοσέλιδο. Χιλιάδες μικρές και μεγάλες ενέργειες, κάθε μέρα και κάθε νύχτα, που συμβάλλουν στην ασφάλεια όλων μας.

Είναι χάρη και σε αυτούς τους ανθρώπους, που βρίσκονται καθημερινά στο καθήκον, που μπορούμε όλοι να κοιμόμαστε πιο ήσυχοι τα βράδια. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει την αναγνώριση και τον σεβασμό όλων μας. Το «Αστυνομία 2030» δεν είναι ένα προσωπικό μου πρόγραμμα. Είναι μια παρακαταθήκη για την Αστυνομία του αύριο. Και αν υπάρχει κάτι που θα ήθελα να αφήσω πίσω μου, είναι μια Αστυνομία που εξελίσσεται μαζί με την κοινωνία, για να την προστατεύει ακόμη καλύτερα. Ισχυρή απέναντι στο έγκλημα. Ανθρώπινη απέναντι στον πολίτη. Ανοικτή στην κοινωνία.

