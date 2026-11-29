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Οικονομικά, χορταστικά και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα όσπρια μπορούν να αποτελέσουν βασικό συστατικό της καθημερινής διατροφής και όχι απλώς το παραδοσιακό φαγητό της εβδομάδας.

Οι φακές, τα ρεβίθια και τα φασόλια προσφέρουν φυτικές πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ, μαγνήσιο και σίδηρο. Η περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες συμβάλλει στην καλή λειτουργία του εντέρου και στην ενίσχυση του αισθήματος κορεσμού.

Πώς επηρεάζουν τη χοληστερόλη και το σάκχαρο

Η τακτική κατανάλωση οσπρίων, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, μπορεί να συμβάλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης και στην καλύτερη διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Οι φυτικές ίνες και η σύνθεση των υδατανθράκων τους βοηθούν ώστε η αύξηση του σακχάρου μετά το γεύμα να είναι συνήθως πιο σταδιακή σε σύγκριση με την κατανάλωση επεξεργασμένων υδατανθράκων.

Τι μπορούμε να κάνουμε για το φούσκωμα

Η απότομη αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει αέρια και κοιλιακή δυσφορία. Η σταδιακή ένταξη των οσπρίων στη διατροφή, το μούλιασμα όπου χρειάζεται και το καλό βράσιμο μπορούν να βοηθήσουν.

Πέρα από την παραδοσιακή σούπα

Τα όσπρια μπορούν να προστεθούν σε σαλάτες, να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή φυτικών μπιφτεκιών, να συνδυαστούν με λαχανικά ή να αποτελέσουν τη βάση ενός σπιτικού αλείμματος.

Η ποικιλία στον τρόπο παρασκευής τους διευκολύνει την τακτική κατανάλωσή τους και περιορίζει τη διατροφική μονοτονία.