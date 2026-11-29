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Ο αδόκητος χαμός της 17χρονης μαθήτριας στην Κακοπετριά έφερε ξανά στην επιφάνεια ορισμένες προβληματικές πρακτικές γύρω από τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Εκείνο το βράδυ, ο επί καθήκοντι ιατροδικαστής κλήθηκε από την Αστυνομία να μεταβεί στη σκηνή για αυτοψία. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά αυτές τις μέρες, εκείνος ζήτησε να του αποσταλούν στο Viber φωτογραφίες από τη σορό και με βάση αυτές έκρινε πως η παρουσία του δεν ήταν απαραίτητη. Το ίδιο φέρεται να έπραξε και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας, η οποία προσεγγίστηκε μετά την άρνηση του πρώτου.

Η απουσία ιατροδικαστή από τη σκηνή προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Προς υπεράσπιση της απόφασης που είχαν λάβει, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία επικαλέστηκαν ένα πρωτόκολλο. Υποστηρίζουν πως, υπό προϋποθέσεις, τους παρέχει τη δυνατότητα να μην παρουσιαστούν στη σκηνή, παρόλο που κλήθηκαν από τις Αρχές να το πράξουν.

Όπως διαφάνηκε αυτές τις μέρες, το πρωτόκολλο αυτό τυγχάνει αμφισβήτησης. Αρχικά σκεπαζόταν από ένα πέπλο μυστηρίου και στη συνέχεια προέκυψαν ερωτήματα όσον αφορά το πρόσωπο που το έχει ετοιμάσει και τι ακριβώς περιλάμβανε. Στην πορεία αποκαλύφθηκε -και δεν διαψεύστηκε- ότι το εν λόγω πρωτόκολλο συντάχθηκε από την ίδια την προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Αγγελική Παπέττα.

Ανεξαρτήτως της θεσμικής ισχύος του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και των διαδικασιών που προβλέπει, παραμένει ένα εύλογο ερώτημα για την κοινωνία, η οποία παρακολουθεί με αλγεινή εντύπωση τα γεγονότα: Αν ο αιφνίδιος θάνατος μιας 17χρονης μαθήτριας κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής, σε συνδυασμό με την κλήση της Αστυνομίας για βοήθεια, δεν συνιστά επαρκή λόγο για την επιτόπια παρουσία ιατροδικαστή, τότε ποιο περιστατικό συνιστά;

Το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στα τηλεοπτικά πάνελ μέσα στην εβδομάδα, με το τελευταίο επεισόδιο να ήταν η παρέμβαση της Αγγελικής Παπέττα στο Omega. Η προϊστάμενη της Υπηρεσίας ισχυρίστηκε ότι η απόφαση να μην μεταβεί στη σκηνή ιατροδικαστής ελήφθη από κοινού με την Αστυνομία, κάτι το οποίο διαψεύστηκε άμεσα από τον αστυνομικό διευθυντή του ΤΑΕ Μόρφου. Το Υπουργείο Υγείας στο οποίο υπάγεται η Υπηρεσία, εξέφρασε από την πλευρά του την άποψη πως ο ιατροδικαστής που ήταν βάρδια, από τη στιγμή που κλήθηκε από την Αστυνομία, θα έπρεπε να είχε μεταβεί στη σκηνή.

Ο «Φ της Κυριακής» δίνει συνέχεια σε αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε μετά την τραγωδία και φιλοξενεί απόψεις από πλευράς αστυνομικών, ενώ καταγράφει τα σημεία στα οποία προέκυψε διγλωσσία από πλευράς Υπουργείου Υγείας. Για τη νομική πτυχή της υπόθεσης τοποθετείται ο δικηγόρος Σίμος Αγγελίδης και, παράλληλα, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, Χαράλαμπος Πάζαρος, κοινοποιεί την πρόθεση του για εξέταση και ρύθμιση του ζητήματος στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η αστυνομική διάταξη 3/25

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του αστυνομικού Κλάδου της Ισότητας, Νίκο Λοϊζίδη, υπάρχει ξεκάθαρη αστυνομική διάταξη η οποία έχει σταλεί και στο Συμβούλιο της Ευρώπης από την Κυπριακή Δημοκρατία. Κατά τον ίδιο, αυτή είναι που καθορίζει με σαφήνεια τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται. Όπως δήλωσε στον «Φ», η αστυνομική διάταξη 3/25 καθορίζει τις οδηγίες για τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της διερεύνησης της υπόθεσης. Προβλέπει συγκεκριμένα ότι από τη στιγμή που η Αστυνομία κρίνει σκόπιμη την παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή, τότε ο επί καθήκοντι ιατροδικαστής είναι υποχρεωμένος να ανταποκριθεί θετικά.

Η διάταξη αυτή εκδόθηκε το 2021 μετά την καταδίκη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για την υπόθεση Θανάση Νικολάου. Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, το κράτος απέστειλε τη διάταξη 3/25 και στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως την ενδεδειγμένη διαδικασία που ακολουθεί το κράτος σε περιπτώσεις αιφνίδιου ή αφύσικου θανάτου. Ξεκάθαρα γράφει: «Αν κριθεί σκόπιμο από τον ανακριτή να καλεστεί ιατροδικαστής για αυτοψία…», σημειώνει, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο είτε παρερμηνείας είτε άλλης επεξήγησης.

Ιατροδικαστές στην Αστυνομία τώρα

Ο πρόεδρος του αστυνομικού Κλάδου της Ισότητας επισημαίνει επίσης ότι η ευθύνη διερεύνησης είναι στην Αστυνομία και σε κανέναν άλλο. «Έφτασε η ώρα να προσλάβουμε ιατροδικαστές στην Αστυνομία όπως όλες οι σύγχρονες αστυνομίες για αυτοψίες και νεκροψίες… Δεν μπορεί 365 μέρες και όλο το 24ωρο να μην έχουμε στη διάθεση μας ιατροδικαστές», τονίζει.

Διγλωσσία στο Υπουργείο Υγείας για τις κινήσεις ιατροδικαστών

Η θέση του Υπουργείου Υγείας για το περιστατικό στην Κακοπετριά, όπως διατυπώθηκε από τα χείλη του εκπροσώπου Τύπου Δημήτρη Κωνσταντίνου σε διάφορα ΜΜΕ, είναι ότι οι ιατροδικαστές θα έπρεπε να είχαν μεταβεί στη σκηνή, ανεξαρτήτως διαδικασιών, πρωτοκόλλων και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν ο εκπρόσωπος Τύπου τοποθετηθεί, με δηλώσεις της η γενική διευθύντρια του Υπουργείου διεμήνυε ότι όλα έγιναν όπως έπρεπε.

Ο Υπουργός στην αρχή της εβδομάδας είχε ζητήσει καταγραφή γεγονότων, για τις δράσεις και τις ενέργειες που έκαναν από το πρώτο δευτερόλεπτο που έλαβαν ενημέρωση για τον θάνατο της 17χρονης μαθήτριας. Η έκθεση αυτή, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου, καταγράφει ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία χειρίστηκε την υπόθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και σύμφωνα με τις συμφωνημένες διευθετήσεις από την Αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε την ανάγκη η Ιατροδικαστική Υπηρεσία να σταματήσει να απασχολεί την κοινή γνώμη για τους λάθος λόγους. «Δεν γίνεται κάθε τρεις και λίγο να έχουμε θέματα με την ιατροδικαστική υπηρεσία. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα», τόνισε. Μέχρι την ώρα που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές δεν έχει γίνει γνωστό αν ο Υπουργός Υγείας θα διατάξει πειθαρχική έρευνα για το περιστατικό. Των τοποθετήσεων του εκπροσώπου Τύπου του Υπουργείου, προηγήθηκαν οι δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του Υπουργείου, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, στην κρατική τηλεόραση. Είχε αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα δεδομένα και τα γεγονότα ήταν τέτοια ώστε να μπορούν να τεκμηριώσουν τη μη παρουσία ιατροδικαστών στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι τοποθετήσεις του ιδιώτη ιατροδικαστή Μάριου Ματσάκη για το περιστατικό στην Κακοπετριά, ο οποίος άσκησε δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς ιατροδικαστές για την απόφαση τους να μην μεταβούν στη σκηνή. Όπως ανέφερε, είναι σαφές πως την ευθύνη για διερεύνηση ενός θανάτου την κάνει η Αστυνομία και η Ιατροδικαστική Υπηρεσία καλείται να τη βοηθήσει. «Η ιατροδικαστική Υπηρεσία καλείται από την Αστυνομία να τη βοηθήσει. Αν κρίνει ότι θέλει τη βοήθεια της, η ιατροδικαστική είναι υποχρεωμένη να το κάνει, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει. Οποιαδήποτε ώρα, μέρα ή χώρο. Δεν έχουν επιλογή πότε πρέπει να πάνε σε αυτοψία. Η Αστυνομία αποφασίζει αν πρέπει να πάει ή όχι», υπογράμμισε. Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε σε «ψευδοπρωτόκολλο» το οποίο, αν υπάρχει, θα πρέπει «να το σκίσουν και να το ρίξουν στον κάλαθο των αχρήστων».

Σίμος Αγγελίδης: Το καθεστώς των ιατροδικαστών και η αστυνομική διάταξη 3/25

Δικηγόρος

«Στο προσκήνιο το πλαίσιο συνεργασίας Αστυνομίας και Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας. Η μη μετάβαση ιατροδικαστή στη σκηνή, παρά την κλήση της Αστυνομίας εύλογα προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο περί Θανατικών Ανακριτών Νόμο, Κεφ. 153, προβλέπει στο άρθρο 4 τη διεξαγωγή θανατικής ανάκρισης όταν υπάρχει εύλογη αιτία να υποπτευθεί κανείς βίαιο ή αφύσικο θάνατο ή αιφνίδιο θάνατο άγνωστης αιτίας. Τα άρθρα 12 και 13 παρέχουν στον θανατικό ανακριτή εξουσία να απαιτήσει ιατρική εξέταση της σορού και επιβάλλουν στον ιατρό που λαμβάνει τέτοια διαταγή να διενεργήσει την εξέταση και να συντάξει έκθεση.

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και λειτουργεί σε υποστηρικτικό ρόλο. Δεν υπάρχει πρόνοια που να επιβάλλει υποχρεωτική παρουσία ιατροδικαστή σε κάθε περίπτωση. Η κρίσιμη ρύθμιση εντοπίζεται στην Αστυνομική Διάταξη 3/25 «Θανατικές Ανακρίσεις – Διερεύνηση Αιφνίδιων/Αφύσικων Θανάτων» (έκδοση 2021, 2024 και 2025) που εκδόθηκε μετά την καταδίκη στο ΕΔΔΑ στην υπόθεση Θανάση.

Η Διάταξη προβλέπει μετάβαση στη σκηνή, εξέταση της σορού, διαφύλαξη του χώρου. Στην παράγραφο 5, οι αστυνομικοί που επιλαμβάνονται αιφνίδιου ή αφύσικου θανάτου καλούν ιατροδικαστή για επιθεώρηση του πτώματος «αν κριθεί σκόπιμο». Η έρευνα για τα αίτια του θανάτου αποτελεί ρητά ευθύνη της Αστυνομίας και όχι του ιατροδικαστή, ο οποίος παρέχει επιστημονική υποστήριξη. Η απόφαση για την αναγκαιότητα κλήσης ανήκει αποκλειστικά στον ανακριτή ή επικεφαλής αξιωματικό.

Εν προκειμένω, η Αστυνομία έκρινε αναγκαία την παρουσία, αλλά η αυτοψία δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς ο εφημερεύων ιατροδικαστής έκρινε επαρκές το φωτογραφικό υλικό. Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι, δεν διαπιστώθηκε παραβίαση των ισχυόντων διαδικασιών, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη μεγαλύτερης ευαισθησίας.

Η απουσία ρητής πρόνοιας στη Διάταξη που να επιτρέπει την υποκατάσταση της αυτοψίας με φωτογραφίες δημιουργεί σοβαρό ζήτημα ερμηνείας. Δεν αποδεικνύει αυτομάτως πειθαρχική ή άλλη ευθύνη, αλλά απαιτεί σαφή απάντηση ως προς το αν ο ιατροδικαστής μπορεί να παρακάμπτει ή να αρνείται κλήση της Αστυνομίας, ειδικά ενόψει του ότι ως επί καθήκοντι ιατροδικαστής λαμβάνει και σχετικό επίδομα.

Η Διάταξη αποσαφηνίζει την πρωτοκαθεδρία της Αστυνομίας, όμως δεν ρυθμίζει τις συνέπειες άρνησης. Απαιτείται σαφέστερη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση των υποχρεώσεων, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης διερεύνηση χωρίς αμφισβητήσεις, ιδίως όταν διακυβεύεται η εμπιστοσύνη του κοινού.

Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας, οφείλουν συντονισμένα να αποσαφηνίσουν πότε η παρουσία ιατροδικαστή είναι υποχρεωτική, ποιος αποφασίζει και πώς αιτιολογείται τυχόν μη μετάβαση. Η προστασία της ζωής και η αποτελεσματική διερεύνηση θανάτων δεν επιτρέπουν θεσμικά κενά. Αντίθετα αποτελούν ρητή υποχρέωση του Κράτους ως κρίθηκε στην υπόθεση Rantsev v Κύπρου στο ΕΔΔΑ.»

Χαράλαμπος Πάζαρος: Η αξιοπιστία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας είναι υπόθεση δικαιοσύνης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Βουλευτής ΔΗΣΥ Πάφου

«Τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας μετά τον τραγικό θάνατο της 17χρονης στην Κακοπετριά, σε σχέση με τους χειρισμούς της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, επαναφέρουν ένα ζήτημα που δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό.

Πέρα από τις ειδικές συνθήκες της συγκεκριμένης υπόθεσης, αναδεικνύονται διαχρονικές αδυναμίες και ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, τις διαδικασίες που ακολουθούνται, την επάρκεια της στελέχωσής της, αλλά και το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει.

Η Ιατροδικαστική δεν είναι μια υπηρεσία που περιορίζεται στη διαπίστωση της αιτίας ενός θανάτου. Αποτελεί βασικό πυλώνα στην απονομή της δικαιοσύνης. Η επιστημονική επάρκεια, η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία των πορισμάτων της μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τη διερεύνηση υποθέσεων, την αποκάλυψη της αλήθειας και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών.

Πάνω απ’ όλα, πίσω από κάθε υπόθεση υπάρχει ένας άνθρωπος και μια οικογένεια που δικαιούται απαντήσεις, διαφάνεια και σεβασμό. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν σταματά με τον θάνατό του. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε υπόθεση διερευνάται με τη δέουσα επιστημονική σοβαρότητα και ευαισθησία.

Ως βουλευτής και αναπληρωτής πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας, προτιθέμεθα να εγγράψουμε άμεσα το θέμα προς συζήτηση στην επιτροπή μας, καλώντας την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, το Υπουργείο Υγείας, την Αστυνομία, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και κάθε εμπλεκόμενο τμήμα. Στόχος είναι να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις, να καταγραφούν οι αδυναμίες και, κυρίως, να αναζητηθούν εφαρμόσιμες λύσεις.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού της σχετικής νομοθεσίας είναι αδήριτη ανάγκη, όπως και η αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και διαδικασιών, η ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της επιστημονικής επάρκειας της Υπηρεσίας, καθώς και η καθιέρωση αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου και λογοδοσίας, που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης.

Το γεγονός ότι η Ιατροδικαστική Υπηρεσία λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία δεν αναιρεί την ανάγκη θεσμικού ελέγχου, συνεργασίας και λογοδοσίας.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επόμενη τραγωδία για να αναζητήσουμε λύσεις. Η αξιοπιστία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας δεν αφορά μόνο την ίδια. Αφορά τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα των πολιτών και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν εκπτώσεις.»