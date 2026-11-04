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Επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των συμφωνημένων μισθών στην Ευρωζώνη στο 2,4% το τρίτο τρίμηνο του 2027 δείχνουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μετά από άνοδο 2,8% το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους. Η ΕΚΤ επισημαίνει, ωστόσο, ότι η κάλυψη των εργαζομένων από τις διαθέσιμες συμφωνίες για το τρίτο τρίμηνο παραμένει περιορισμένη.

Σύμφωνα με τον δείκτη παρακολούθησης μισθών της ΕΚΤ (ECB Wage Tracker), ο ρυθμός αύξησης διαμορφώνεται στο 2,7% το δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενισχύεται ελαφρώς στο 2,8% το πρώτο εξάμηνο του 2027 και υποχωρεί στη συνέχεια στο 2,4% το τρίτο τρίμηνο.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μικρότερες μισθολογικές αυξήσεις και όχι μείωση των συμφωνημένων αποδοχών.

Περιορισμένη η κάλυψη για το 2027

Η κάλυψη των εργαζομένων από τις διαθέσιμες μισθολογικές συμφωνίες ανέρχεται στο 46,2% για το 2026, στο 31,8% για το πρώτο εξάμηνο του 2027 και στο 23,3% για το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΤ, η κάλυψη για το τρίτο τρίμηνο του 2027 αναμένεται να διευρύνεται σταδιακά, καθώς θα υπογράφονται νέες συμφωνίες.

Για το 2026 και το πρώτο εξάμηνο του 2027, τα επίπεδα κάλυψης είναι σε γενικές γραμμές παρόμοια με εκείνα που είχαν καταγραφεί για τις αντίστοιχες περιόδους στην έκδοση του Νοεμβρίου 2025.

Στην Ελλάδα, η κάλυψη των εργαζομένων από τις μισθολογικές συμφωνίες που περιλαμβάνονται στα στοιχεία διαμορφώνεται στο 22,6% για το 2026 και εκτιμάται στο 13,1% για το 2027.

Πώς αποτυπώνονται οι μισθολογικές μεταβολές

Ο βασικός δείκτης της ΕΚΤ εξομαλύνει χρονικά τις έκτακτες μισθολογικές καταβολές, ώστε να αποτυπώνει καλύτερα τις τριμηνιαίες και μηνιαίες μεταβολές στις συλλογικά συμφωνημένες αποδοχές.

Αντίθετα, η εκδοχή του δείκτη που δεν εξομαλύνει τις έκτακτες πληρωμές προσφέρεται περισσότερο για την αξιολόγηση των ετήσιων μεταβολών στους συμφωνημένους μισθούς.

Ο χρονικός ορίζοντας των στοιχείων μελλοντικού χαρακτήρα έχει επεκταθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2027. Με την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων, αναμένεται να καλύψει ολόκληρο το 2027, εξέλιξη που προβλέπεται να αποτυπωθεί στη δημοσίευση του Δεκεμβρίου 2026.

Πηγή: Capital.gr