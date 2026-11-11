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Στους 34 ανέρχονται οι τραυματίες από τη μεγάλη καραμπόλα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/11) στη Νότια Κορέα, όταν αστικό λεωφορείο έπεσε διαδοχικά πάνω σε οχήματα που περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις στην περιοχή Μπουντάνγκ της πόλης Σεονγκνάμ. Συνολικά, στο τροχαίο ενεπλάκησαν 17 οχήματα, ανάμεσά τους αυτοκίνητα, λεωφορεία και φορτηγά, ενώ η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους παρέλυσε κατά την πρωινή ώρα αιχμής.

Το ατύχημα σημειώθηκε στις 7:34 το πρωί, τοπική ώρα (00:34 ώρα Κύπρου), κοντά σε στάση λεωφορείου και σε διασταύρωση της συνοικίας Γιατάπ-ντονγκ, στην επαρχία Γκιόνγκι, την ώρα που εργαζόμενοι και μαθητές κατευθύνονταν στις δουλειές και στα σχολεία τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, το λεωφορείο προσέκρουσε αρχικά σε αυτοκίνητα που ήταν σταματημένα στο φανάρι και συνέχισε να συγκρούεται με άλλα οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα ακόμη λεωφορείο και φορτηγά. Αφού χτύπησε διαδοχικά περισσότερα από δέκα οχήματα, προσέκρουσε στο κεντρικό διαχωριστικό στηθαίο και ακινητοποιήθηκε.

[11월 11일 ] 오늘(11일) 오전 7시 반쯤 경기 성남시 분당구 야탑동의 한 도로에서 주행 중이던 버스가 신호를 기다리던 차량을 들이받으며, 차량 17대가 연이어 추돌하는 사고가 났습니다. 이 사고로 버스 운전자와 승객 등 현재까지 34명이 다친 것으로 파악됐는데, 이중 중상자도 다수 있는 거로 알려졌습니다. 소방 당국은 현장에 응급의료소를 설치하고 구조 작업을 진행하고 있습니다. — KBS 재난미디어센터 (@kbsdisaster) November 11, 2026

Στους 34 οι τραυματίες, μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Σύμφωνα με την εφημερίδα Gyeongin Ilbo, η οποία επικαλείται την Πυροσβεστική Υπηρεσία της επαρχίας Γκιόνγκι, ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 34, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί 17 εμπλεκόμενα οχήματα.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για περισσότερους από δέκα τραυματίες, ορισμένους από τους οποίους με σοβαρότερα τραύματα, ενώ τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Καθώς προχωρούσε η καταγραφή των θυμάτων, ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες και διασώστες με 18 οχήματα και μέσα επέμβασης, προκειμένου να απεγκλωβίσουν και να βοηθήσουν τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι συγκρούσεις εκτείνονταν σε μήκος περίπου 100 έως 150 μέτρων, με αρκετά οχήματα να έχουν υποστεί ζημιές.

Η καραμπόλα προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στην περιοχή της διασταύρωσης Αρούμ, κοντά στη Γιατάπ-ντονγκ, όπου επικράτησε συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της οδού Πανγκιό.

Η δημοτική αρχή της Σεονγκνάμ κάλεσε τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή και να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης και απομάκρυνσης των οχημάτων δυσχέραιναν την κυκλοφορία.

Τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό γιατί ο οδηγός του λεωφορείου δεν κατάφερε να σταματήσει πριν από τα οχήματα που περίμεναν στο φανάρι.

Η αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες του τροχαίου, την ταχύτητα του λεωφορείου, την κατάσταση του οχήματος και το ενδεχόμενο προβλήματος στο σύστημα πέδησης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί κάποια συγκεκριμένη αιτία.

protothema.gr