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Συναγερμός σήμανε στη Νέα Ορλεάνη την Παρασκευή (13/11), όταν δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο «American Heritage» της εταιρείας American Cruise Lines, στο οποίο βρίσκονταν περίπου 130 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα.

Όπως αναφέρει το Port NOLA, το κρουαζιερόπλοιο του ποταμού ήταν αγκυροβολημένο στον ποταμό Μισισιπή, έξω από το 1350 Port of New Orleans Place, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.

BREAKING: A ship reportedly collided with a cruise ship carrying hundreds of people on the Mississippi River near New Orleans, Louisiana. pic.twitter.com/Hrf2LlspzF November 13, 2026

Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες στο πλοίο από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που έχουν σπεύσει στο σημείο. Οι επιβάτες μεταφέρονται στο κτίριο της Διοίκησης του Λιμανιού της Νέας Ορλεάνης.

BREAKING: Tanker collides with river cruise in New Orleans; rescues underway pic.twitter.com/0tdCY300uL — BNO News (@BNONews) November 13, 2026

protothema.gr