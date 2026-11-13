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Συναγερμός σήμανε στη Νέα Ορλεάνη την Παρασκευή (13/11), όταν δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο «American Heritage» της εταιρείας American Cruise Lines, στο οποίο βρίσκονταν περίπου 130 άτομα. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:30 το μεσημέρι, τοπική ώρα.
Όπως αναφέρει το Port NOLA, το κρουαζιερόπλοιο του ποταμού ήταν αγκυροβολημένο στον ποταμό Μισισιπή, έξω από το 1350 Port of New Orleans Place, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.
Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης για τους επιβαίνοντες στο πλοίο από τις ομάδες έκτακτης ανάγκης που έχουν σπεύσει στο σημείο. Οι επιβάτες μεταφέρονται στο κτίριο της Διοίκησης του Λιμανιού της Νέας Ορλεάνης.