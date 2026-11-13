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Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί τραυματίστηκαν, ορισμένοι σοβαρά, σε πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Παρασκευή (13/11) στο κρατίδιο Ασάμ, στη βορειοανατολική Ινδία, όταν μικρό λεωφορείο που μετέφερε περισσότερους από 35 επιβάτες, ανάμεσά τους και μαθητές, συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η σύγκρουση σημειώθηκε κοντά στο Εθνικό Πάρκο Καζιράνγκα, στην περιοχή Ρονγκατζάν της περιφέρειας Γκολαγκάτ, περίπου στις 14:30 τοπική ώρα, στον εθνικό αυτοκινητόδρομο 715. Από τη σύγκρουση το λεωφορείο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα αρκετοί επιβάτες να εγκλωβιστούν στα συντρίμμια του οχήματος.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν μαθητές, ενώ ινδικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο όχημα επέβαιναν περίπου 40 άνθρωποι.

Αμέσως μετά το δυστύχημα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, διασώστες και κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες από το κατεστραμμένο λεωφορείο. Η επιχείρηση διάσωσης αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε παραμορφώσει μεγάλο μέρος του οχήματος.

A devastating road accident at Rangajan in Kaziranga of Assam, has claimed 23 lives after a passenger Traveller vehicle collided head on with a trailer truck. Several others have sustained serious injuries.



What makes this tragedy even more heartbreaking is that many of the… pic.twitter.com/vAEgCi55X7 November 13, 2026

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο νοσοκομείο Kohora Model Hospital, ενώ 13 από αυτούς παραπέμφθηκαν στο Jorhat Medical College and Hospital για περαιτέρω περίθαλψη.

Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, καθώς οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για μικρότερο απολογισμό. Οι γιατροί επιβεβαίωσαν στη συνέχεια 23 θανάτους, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Assam: Tragic collision between a truck and a minibus in Assam's Kaziranga leaves at least 23 feared dead and several critically injured.Rescue operations are underway at Rongajan as authorities warn the death toll is likely to rise.@assampolice #kazirangaaccident #kaziranga pic.twitter.com/RxOaFifTbu — Monu Lodhi 🇮🇳 (@monu_lodh) November 13, 2026



Εξετάζεται η υπερβολική ταχύτητα

Ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας της Γκολαγκάτ, Σουαπνίλ Ντέκα, δήλωσε ότι οι συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται, ενώ δεν αποκλείεται ο οδηγός του λεωφορείου να έχασε τον έλεγχο λόγω υπερβολικής ταχύτητας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα βγήκε από την πορεία του και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και αναμένεται να προκύψουν από την αστυνομική έρευνα.



Στο σημείο υπουργός της τοπικής κυβέρνησης

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβη ο υπουργός της τοπικής κυβέρνησης του Ασάμ, Ατούλ Μπόρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση και να επιβλέψει την επιχείρηση διάσωσης.

Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του κρατιδίου, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία, τονίζοντας ότι προτεραιότητα των Αρχών είναι η άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας στους τραυματίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

🚨 Tragedy in Assam! A devastating truck-minibus collision near Rongajan, Kaziranga, has left at least 23 feared dead and several critically injured. Rescue operations are underway as authorities fear the toll may rise. 💔#Assam #Kaziranga #Rongajan #RoadAccident pic.twitter.com/Hx8jCqxUyZ — RapidBulletin (@BulletinRa3) November 13, 2026

protothema.gr