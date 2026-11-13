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Απρόσμενη ήταν η αντίδραση της Γκρέτα Τούνμπεργκ όταν πληροφορήθηκε ότι στο Βερολίνο συνεχίζονται οι διαδηλώσεις του κινήματος Fridays for Future για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο είχε ξεκινήσει η ίδια το 2018, σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από ντοκιμαντέρ με τίτλο «Με άρματα μάχης προς την κλιματική κρίση: Πώς ποινικοποιείται ο ακτιβισμός» στο οποίο συμμετείχε, η Γκρέτα Τούνμπεργκ έβαλε δυνατά γέλια όταν ο παρουσιαστής την ενημέρωσε ότι στην πρωτεύουσα της Γερμανίας οι διαδηλώσεις αυτού του είδους συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.

«Αλήθεια;» ρώτησε εμφανώς έκπληκτη η Γκρέτα Τούνμπεργκ προτού ξεσπάσει σε δυνατά γέλια. «Σοβαρά; Ακόμη το κάνουν αυτό;» αναρωτήθηκε η ακτιβίστρια ενώ οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν επίσης σε γέλια μέχρι που η 23χρονη σήμερα Τούνμπεργκ να φωνάξει «Cut!»

Greta Thunberg laughs at young Germans after finding out that they are still organizing Fridays For Future climate change protests.



She thought everyone had moved on to Palestine like she has pic.twitter.com/DciUojrx54 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 12, 2026

Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ, Χούμπερτους Κοχ, περιέγραψε το αστείο ως κάτι που «άγγιζε τα όρια», ενώ παράλληλα εξήρε την Τούνμπεργκ για τον ακτιβισμό της υπέρ της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και κατά του πολέμου στη Γάζα.

Τι είναι το κίνημα Fridays for Future

Το Fridays for Future είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018, όταν η 15χρονη τότε Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλοι νεαροί ακτιβιστές άρχισαν να κάθονται μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο κάθε σχολική ημέρα, επί τρεις εβδομάδες, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη δράσης απέναντι στην κλιματική κρίση.

Οι διαμαρτυρίες αυτές αναρτήθηκαν σε Instagram και Twitter από την Γκρέτα Τούνμπεργκ με αποτέλεσμα να πάρουν μεγάλη δημοσιότητα και να τη φέρουν στο προσκήνιο του κινήματος για την προστασία του περιβάλλοντος.

7 years after “How dare you!”, Greta Thunberg is laughing her ass off at the climate movement. pic.twitter.com/jyj9esrYuc — ColdJack (@TheColdJack) November 11, 2026

protothema.gr