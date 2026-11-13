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Οι Βουλευτές Δημήτρης Δημητρίου και Ανδρέας Πασιουρτίδης μεταβαίνουν στην Αττάλεια, όπου θα συμμετάσχουν στις 16 Νοεμβρίου σε κοινοβουλευτική συνάντηση που συνδιοργανώνουν η Διακοινοβουλευτική Ένωση (IPU) και η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, στο περιθώριο της COP31. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ο Δημήτρης Δημητρίου είναι επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας.

Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στον ρόλο των κοινοβουλίων στη μετατροπή των διεθνών δεσμεύσεων για το κλίμα σε εθνικές πολιτικές και νομοθεσίες, με έμφαση στην κυκλική οικονομία, την αποδοτική χρήση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται επίσης η χρηματοδότηση για το κλίμα, η ενεργειακή μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και η στήριξη ευάλωτων χωρών και ομάδων.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν με την υιοθέτηση συμπερασμάτων και συστάσεων προς τα εθνικά κοινοβούλια για επιτάχυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού, μέσω νομοθετικών, δημοσιονομικών και κοινοβουλευτικών πολιτικών ελέγχου.

ΚΥΠΕ