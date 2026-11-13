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Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Δρομολαξιάς–Μενεού, Κύπρος Ανδρονίκου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που εκκρεμεί εναντίον του, έπειτα από καταγγελία του Αντιδημάρχου του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρομολαξιάς–Μενεού, Γιάννου Ιωάννου.

Ο δικηγόρος, του Δημάρχου Δρομολαξιάς Μενεού, Γιάννης Πολυχρόνης, ανέφερε πως «σήμερα θέσαμε ενώπιον του Δικαστηρίου γενικά τη θέση του Δημάρχου ότι οι λεπτομέρειες του κατηγορητηρίου δεν αποκαλύπτουν αδίκημα και ότι με τη παρούσα ιδιωτική ποινική υπόθεση αποπειράται η ποινικοποίηση της ελευθερίας της πολιτικής έκφρασης κάτι που είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και έξω από την εμβέλεια της συγκεκριμένης ποινικής διάταξης που αναγράφει το κατηγορητήριο».

Ο κ. Πολυχρόνης ανέφερε πως «ως προς τούτο κάναμε σχετικό αίτημα ημερομηνίας 21 Οκτωβρίου 2026 στο Γενικό Εισαγγελέα να επέμβει και να αναστείλει την ποινική δίωξη και αναμένουμε την απόφαση του».

Πρόσθεσε πως «αν δεν δοθεί αναστολή τότε όλα τα νομικά θέματα θα εγερθούν ενώπιον του Δικαστηρίου για να τα αποφασίσει».

Από την μεριά του Αντιδημάρχου, ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Κληρίδης, αντέκρουσε τη συγκεκριμένη θέση, αναγνωρίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η επίσημη σελίδα του Δήμου χρησιμοποιήθηκε, κατά την άποψή του, με δόλο και με σκοπό να πληγεί η εικόνα και η αξιοπιστία του Αντιδημάρχου ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.

Σε σχέση με το αίτημα για αναστολή της ποινικής δίωξης και του ενδεχόμενου τερματισμού της ποινικής διαδικασίας εναντίον του Δημάρχου Δρομολαξιάς Μενεού, ο δικηγόρος του Αντιδημάρχου ανέφερε ότι «προτίθεται να αποστείλει απαντητική επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα, στην οποία θα παραθέτει αναλυτικά τα γεγονότα και τα στοιχεία που, σύμφωνα με τη θέση της πλευράς του, είναι απαραίτητα για την πλήρη ενημέρωση και αξιολόγηση της υπόθεσης».

Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε από το Δικαστήριο για την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου.

ΚΥΠΕ