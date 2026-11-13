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Εκτεταμένες απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου κατά της Ουκρανίας, στις οποίες περιλαμβάνονται η αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ και η απομάκρυνση των στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας από τις χώρες της Βαλτικής, φέρεται να έχει καταθέσει η Ρωσία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, οι προτάσεις – που φέρονται να κοινοποιήθηκαν σε Ευρωπαίους εκπροσώπους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι – εκτείνονται πολύ πέρα από τα σύνορα της Ουκρανίας και αποσκοπούν στην εδραίωση μιας «νέας ευρωπαϊκής τάξης ασφαλείας», όπως την έχει στο μυαλό της η Μόσχα

Όπως αναφέρει η Bild, η Ρωσία επιδιώκει να διατηρήσει όλα τα ουκρανικά εδάφη που βρίσκονται σήμερα υπό την κατοχή της και να λάβει τα εναπομείναντα τμήματα των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο.

Παράλληλα, η Ουκρανία θα πρέπει να παραμείνει μόνιμα χωρίς δεσμεύσεις, αποκλείοντας την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Μόσχα απαιτεί επίσης την αποστρατιωτικοποίηση των ουκρανικών λιμανιών της Οδησσού και του Μικολάιβ στη Μαύρη Θάλασσα, στα οποία θα απαγορευόταν να λειτουργούν ως ναυτικές βάσεις. Παράλληλα, ξεχωριστές ρυθμίσεις θα εγγυώνται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα και τη Βαλτική.

Η Bild αποκαλύπτει τις ρωσικές απαιτήσεις στο Άμπου Ντάμπι: Αποχώρηση Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ, απομάκρυνση βάσεων από τη Βαλτική

Η παρουσία του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ευρώπη

Οι προτάσεις θα μετέβαλλαν επίσης δραστικά την παρουσία του ΝΑΤΟ στη Βόρεια Ευρώπη. Η Ρωσία φέρεται να ζητά την απομάκρυνση όλων των στρατιωτικών βάσεων της Συμμαχίας από την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, ενώ η Φινλανδία θα καλούνταν να αποχωρήσει από το συμμαχικό μπλοκ και να επιστρέψει στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την ένταξή της.

Ωστόσο, αργότερα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διέψευσε ότι η Ρωσία απαίτησε την αποχώρηση της Φινλανδίας από το ΝΑΤΟ. «Δεν γνωρίζω τίποτα γι’ αυτό. Όχι, δεν τέθηκαν τέτοιοι όροι. Αυτό σίγουρα δεν συζητήθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι απαιτήσεις επεκτείνονται σε Μολδαβία και Λευκορωσία

Οι φερόμενες προτάσεις αφορούν και το πολιτικό μέλλον της Μολδαβίας. Σύμφωνα με τη λευκορωσική εφημερίδα Nasha Niva, η Μόσχα επιθυμεί τη μετατροπή της χώρας σε ομοσπονδιακή δημοκρατία, αποτελούμενη από τη Μολδαβία, την αυτόνομη περιοχή της Γκαγκαουζίας και την υποστηριζόμενη από τη Ρωσία αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας.

Βάσει της πρότασης, εάν η Μολδαβία ενταχθεί στην ΕΕ, θα πρέπει να δοθεί στην Υπερδνειστερία και την Γκαγκαουζία η δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων ανεξαρτησίας.

Σε αντάλλαγμα για αυτές τις ευρύτερες παραχωρήσεις, η Ρωσία φέρεται να προσφέρεται να αποσύρει τα πυρηνικά της όπλα από τη Λευκορωσία και να απόσχει από την ανάπτυξη πυραύλων μέσου βεληνεκούς εκεί, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων Iskander και Oreshnik. Η Μόσχα θα ήταν επίσης διατεθειμένη να αποσύρει τα στρατεύματά της από την Υπερδνειστερία, ανέφερε η Nasha Niva.

Η Bild υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί μόνο μία από τις διάφορες προτάσεις που κυκλοφορούν σε άτυπους διαπραγματευτικούς κύκλους, ενώ παραμένει ασαφές ποιες από αυτές – αν υπάρχουν – στηρίζει προσωπικά ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη συνάντησή του την Πέμπτη με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο Πούτιν επανέλαβε τις αδιάλλακτες απαιτήσεις της Μόσχας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι τυχόν ευρωπαϊκές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο μεταπολεμικών ρυθμίσεων ασφαλείας, θα αποτελέσουν «νόμιμους στρατιωτικούς στόχους» και ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει αμέσως.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης προτάσεις για αποστρατιωτικοποιημένες ή «γκρίζες» ζώνες μεταξύ των ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, επιμένοντας ότι «τα κρατικά σύνορα» θα πρέπει να αποτελούν τη μοναδική διαχωριστική γραμμή.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) ερμήνευσε τη δήλωση αυτή ως επαναβεβαίωση της απαίτησης της Μόσχας για πλήρη έλεγχο των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Χερσώνας και Ζαπορίζια – συμπεριλαμβανομένων εδαφών που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταλάβει ποτέ.

Παράλληλα, η Μόσχα δεν έχει δείξει καμία διάθεση ανταλλαγής κατεχόμενων εδαφών. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις εδαφικές ανταλλαγές και θα συνεχίσει να επεκτείνει τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας στις περιφέρειες Σούμι και Χάρκοβο, την οποία επικαλείται για να δικαιολογήσει την παρουσία της στις ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές.

protothema.gr