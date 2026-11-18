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Τελεσίγραφο εφτά μηνών έλαβαν οι ξενοδόχοι από το αρμόδιο Υφυπουργείο Τουρισμού για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ώστε ν’ αποκτήσουν την άδεια λειτουργίας τους. Σε διαφορετική περίπτωση, με τη νέα πρόταση του Υφυπουργείου που παρουσιάστηκε χθες στη Βουλή, πέραν της επιβολής προστίμου θα υπάρχει η δυνατότητα επιβολής λουκέτου σε ξενοδοχεία.

«Ενδέχεται για κάποιες μονάδες να ζητηθεί διάταγμα αναστολής λειτουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον της Βουλής ο Κώστας Κουμής.

Σήμερα, μόλις το 25,62% των ξενοδοχείων κατέχουν άδεια λειτουργίας και παρόλο ότι έγιναν σημαντικά βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια – από το 6% τον Μάρτιο του 2023 – εντούτοις το πρόβλημα παραμένει μεγάλο.

Παρουσιάζοντας χθες την πρόταση του ενώπιον της επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Κώστας Κουμής έδωσε ουσιαστικά τελεσίγραφο στα ξενοδοχεία να εξασφαλίσουν την άδεια τους, με βάση τις διατάξεις του βασικού νόμου, νοουμένου ότι συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβατικής περιόδου. Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε χθες ότι «δεν έχουμε πρόθεση να καταθέσουμε μελλοντικά νέα χρονική παράταση, εκτός εάν παρουσιαστούν σοβαρές αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης». Ακόμη και τότε όμως, πρόσθεσε, η παράταση «θα είναι πολύ πιο αυστηρή».

Ο υφυπουργός Τουρισμού συνέχισε στο ίδιο αυστηρό ύφος, προειδοποιώντας ότι «εάν κάποια ξενοδοχεία δεν καταθέσουν συγκεκριμένα πιστοποιητικά μέχρι και τον Ιούνιο του 2027, τις αμέσως επόμενες μέρες θα καταγγελθούν, θέση την οποία κοινοποιήσαμε και στους συνδέσμους ξενοδόχων, με την οποία δεν διαφώνησαν» όπως ανέφερε. Σημειώνεται ότι με την εισήγηση του Υπουργού συμφώνησαν οι τουριστικοί φορείς ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, καθώς και Νομική Υπηρεσία, Τμήμα Πολεοδομίας, ΕΟΑ, Ένωση Δήμων / Ένωση Κοινοτήτων και Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συμφωνία εξέφρασε και το ΕΤΕΚ, όπως ανέφερε εκπρόσωπός του κατά την συζήτηση, προσθέτοντας ως προϋπόθεση τον οπτικό έλεγχο του κτηρίου.

Λαβύρινθος αδειών

Πληροφορίες που συνέλεξε ο «Φ», αναφέρουν ότι εμπλεκόμενοι στην τουριστική / ξενοδοχειακή βιομηχανία, θεωρούν πως τον Ιούνιο, το πιο πιθανό είναι να βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο με σήμερα. Και αυτό, εξαιτίας του τρόπου που λειτουργεί σήμερα η όλη διαδικασία αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, για να εξασφαλίσει την τελική άδεια λειτουργίας μια ξενοδοχειακή μονάδα, θα πρέπει να έχει στα χέρια της ένα αριθμό πιστοποιητικών.

Γύρω στα 7 – 8.

Το πρωταρχικό είναι η εξασφάλιση των πιστοποιητικών από την Πυροσβεστική, που αφορούν τα θέματα της πυρασφάλειας. Άλλα τόσα για το κομμάτι που αφορά στις πισίνες το οποίο εξετάζεται ξεχωριστά. Μέσα στα 7 – 8 πιστοποιητικά, περιλαμβάνονται και οι πολεοδομικές πρόνοιες του ακινήτου. Και εκεί έγκειται το δυσκολότερο κομμάτι αφού σε μεγάλο αριθμό μονάδων έχουν γίνει τροποποιήσεις, αλλαγές, προσθαφαιρέσεις, οι οποίες σήμερα θεωρείται δύσκολο να εξασφαλίσουν τελική έγκριση. Ως εκ τούτου, δυσκολεύει αφάνταστα και η εξασφάλιση τελικής άδειας λειτουργίας, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο όπου μόλις το 1/3 των ξενοδοχείων να κατέχουν τελική αδειοδότηση.

Οι θέσεις των κομμάτων

Όσον αφορά τώρα στις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, η πλειοψηφία φαίνεται να στέκεται στο πλευρό του Υφυπουργείου Τουρισμού και να ζητεί από την πλευρά των ξενοδοχείων να κινήσει τις διαδικασίες για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας. Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις βουλευτών, μελών της Επιτροπής.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου είπε ότι «κάποιοι οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατή συμμόρφωση», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση της αδειοδότησης των ξενοδοχείων «βόμβα που είναι έτοιμη να εκραγεί».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι «η πρόταση του Υφυπουργού μας δεσμεύει να μην προχωρήσουμε σε άλλη ενέργεια, αλλά να περιμένουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας. Δεν δικαιολογείται ξενοδοχειακή μονάδα μετά από τόσα χρόνια να μην έχει μπει στη διαδικασία εξασφάλισης των αδειών που πρέπει να εξασφαλίσει».

Η βουλευτής του κινήματος ΑΛΜΑ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ανέφερε ότι πρόκειται για άλλη μια παράταση προειδοποιώντας ότι «αν συμβεί οτιδήποτε στο μεσοδιάστημα η ευθύνη θα βαραίνει το Υφυπουργείο και σίγουρα όχι τη Βουλή», όπως ανέφερε.