Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με δυναμικά μέτρα προειδοποιούν οι συντεχνίες οικοδόμων ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, αντιδρώντας στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να ανανεώσει άδειες απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις για τις οποίες, όπως καταγγέλλουν, υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και διαπιστωμένες παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι τρεις συντεχνίες ζητούν να μη χορηγούνται άδειες απασχόλησης σε εργοδότες που αποδεδειγμένα παρανομούν και να επανεξεταστούν άμεσα οι σχετικές αποφάσεις για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Παράλληλα, απαιτούν ουσιαστικούς ελέγχους πριν από την έγκριση ή την ανανέωση αδειών, καθώς και ενίσχυση των επιθεωρήσεων στα εργοτάξια.

Οι συντεχνίες υποστηρίζουν ότι το Υπουργείο Εργασίας οφείλει, πριν εγκρίνει οποιαδήποτε αίτηση, να διασφαλίζει πως οι εργολάβοι και οι υπεργολάβοι εφαρμόζουν τις συλλογικές συμβάσεις και την εργατική νομοθεσία, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζομένους και τα Κοινωνικά Ταμεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν στις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δημόσια έργα, χαρακτηρίζοντας ακόμη σοβαρότερες τις παραβιάσεις σε έργα που χρηματοδοτούνται από τον κυπριακό λαό. Όπως επισημαίνουν, οι εργολάβοι που υπογράφουν συμβόλαια με υπουργεία, ημικρατικούς οργανισμούς και αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης δεσμεύονται από τους όρους τους να εφαρμόζουν τις κλαδικές ή και τις επικρατούσες συλλογικές συμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγορούν την κυβέρνηση ότι, με την παραχώρηση αδειών για εργοδότηση εργαζομένων από τρίτες χώρες, επιβραβεύει επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Υπογραμμίζουν ότι το κράτος, ως εργοδότης και αναθέτουσα αρχή, δεν μπορεί να ανέχεται ή να διευκολύνει τέτοιες πρακτικές.

Οι ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ αναδεικνύουν επίσης την αντίφαση που, σύμφωνα με τις ίδιες, προκύπτει ανάμεσα στους ελέγχους της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και στις αποφάσεις ανανέωσης αδειών. Όπως αναφέρουν, ενώ η Υπηρεσία καταγράφει παραβιάσεις, προχωρεί σε καταγγελίες και εξασφαλίζει καταδίκες, η διαδικασία ανανέωσης επιτρέπει τη συνέχιση των ίδιων πρακτικών χωρίς ουσιαστικές συνέπειες.

Προειδοποιούν ακόμη ότι η ανοχή σε τέτοια φαινόμενα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, υπονομεύει τις συλλογικές συμβάσεις και τους όρους απασχόλησης και πλήττει συνολικά τους εργαζομένους του κλάδου. Παράλληλα, καταγγέλλουν ότι εργαζόμενοι από τρίτες χώρες γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και χρησιμοποιούνται ως μέσο καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.

Τα τέσσερα αιτήματα των συντεχνιών είναι:

Να μη χορηγούνται άδειες σε εργοδότες που αποδεδειγμένα παραβιάζουν τη συλλογική σύμβαση και την εργατική νομοθεσία και να επανεξεταστούν άμεσα οι αποφάσεις ανανέωσης ή ακύρωσης αδειών στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Να προηγείται ουσιαστικός έλεγχος πριν από την παραχώρηση αδειών, με επανασύσταση των τεχνικών επιτροπών και συμμετοχή των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων.

και συμμετοχή των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Να ενισχυθούν οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στα εργοτάξια.

Να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή όλων των όρων των συλλογικών συμβάσεων και της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

«Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι προαιρετική ούτε να εφαρμόζεται επιλεκτικά», τονίζουν οι συντεχνίες, διαμηνύοντας ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, θα προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.