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Η καινοτομία, η τεχνολογία και ο ανθρώπινος παράγοντας ανοίγουν νέους δρόμους για την κυπριακή επιχειρηματικότητα.

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών, η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν εξαρτάται πλέον μόνο από το μέγεθος, τα κεφάλαια ή την ιστορία της. Εξαρτάται από την ικανότητά της να προσαρμόζεται, να καινοτομεί και να αξιοποιεί ουσιαστικά τις νέες δυνατότητες. Για την Κύπρο, όπου οι μικρομεσαίες και οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν καθοριστική παρουσία, η μετάβαση στο μοντέλο της «έξυπνης» επιχείρησης αποτελεί μεγάλη ευκαιρία.

Η τεχνολογία στην πράξη

«Έξυπνη» δεν είναι απλώς η επιχείρηση που διαθέτει ιστοσελίδα ή χρησιμοποιεί σύγχρονους υπολογιστές. Είναι εκείνη που οργανώνει καλύτερα τις διαδικασίες της και λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις. Η ψηφιακή διαχείριση αποθεμάτων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών μπορούν να περιορίσουν το κόστος, τα λάθη και τη γραφειοκρατία. Έτσι, ο επιχειρηματίας εξοικονομεί χρόνο για όσα έχουν μεγαλύτερη σημασία: την ποιότητα, τον πελάτη και την ανάπτυξη.

Η έξυπνη λειτουργία προσφέρει και κάτι ακόμη: μετρήσιμα αποτελέσματα. Αντί οι αποφάσεις να βασίζονται στη διαίσθηση, μπορούν να στηρίζονται σε στοιχεία για τις πωλήσεις, τη ζήτηση και την απόδοση των υπηρεσιών. Αυτό δεν εξαφανίζει το επιχειρηματικό ρίσκο, βοηθά όμως στη διαχείρισή του με γνώση και αυτοπεποίθηση.

Μικρή αγορά, μεγαλύτεροι ορίζοντες

Η κυπριακή αγορά είναι περιορισμένη σε μέγεθος, όχι όμως απαραίτητα σε δυνατότητες. Μέσα από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή επικοινωνία, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να προσεγγίσει καταναλωτές πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα του νησιού. Ένα τοπικό προϊόν μπορεί να αποκτήσει διεθνές κοινό και μια οικογενειακή μονάδα να αναζητήσει συνεργασίες στο εξωτερικό. Παράλληλα, η ανάλυση των αναγκών των πελατών επιτρέπει πιο προσωπική εξυπηρέτηση και ενισχύει την εμπιστοσύνη.

Καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία δεν απευθύνονται μόνο σε μεγάλους οργανισμούς. Μπορούν να βοηθήσουν και μικρότερες επιχειρήσεις στον προγραμματισμό, την επικοινωνία και την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους. Ωστόσο, η καινοτομία δεν αρχίζει με μια αγορά λογισμικού. Αρχίζει με την ερώτηση: «Μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερα;». Χρειάζεται ανοιχτό μυαλό, σωστή εκπαίδευση και διάθεση να αλλάξουν συνήθειες που δεν εξυπηρετούν πια.

Ανθεκτικότητα και υπευθυνότητα

Οι οικονομικές πιέσεις, ο ανταγωνισμός και οι μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες απαιτούν ευελιξία. Οι επιχειρήσεις που έχουν σαφή εικόνα των δεδομένων τους μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως προβλήματα και να προσαρμόζουν τις επιλογές τους. Η έξυπνη διαχείριση ενέργειας, υλικών και μεταφορών περιορίζει παράλληλα τη σπατάλη. Η οικονομική αποτελεσματικότητα μπορεί έτσι να συμβαδίζει με την περιβαλλοντική ευθύνη, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μια νησιωτική οικονομία.

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της ψηφιακής ασφάλειας. Η προστασία προσωπικών δεδομένων, οι ασφαλείς συναλλαγές και η υπεύθυνη χρήση νέων συστημάτων αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Καμία εφαρμογή δεν υποκαθιστά το όραμα, την κρίση και τη δημιουργικότητα των ανθρώπων. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, ευκαιρίες μάθησης και χώρο να προτείνουν ιδέες. Ειδικά στην Κύπρο, όπου οι προσωπικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής κουλτούρας, η τεχνολογία οφείλει να ενισχύει την ανθρώπινη επαφή, όχι να την εξαφανίζει. Η καλύτερη εξυπηρέτηση γεννιέται όταν τα σωστά εργαλεία συναντούν ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά.

Το στοίχημα του αύριο

Η μετάβαση δεν απαιτεί να αλλάξουν όλα μέσα σε μία ημέρα. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρά, στοχευμένα βήματα: καλύτερη οργάνωση, κατάλληλα εργαλεία, εκπαίδευση και σαφείς στόχους. Χρειάζεται επίσης υποστήριξη, ώστε περισσότερες κυπριακές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη γνώση και στις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής.

Το ζητούμενο δεν είναι να υιοθετούμε κάθε νέα τεχνολογία άκριτα. Είναι να επιλέγουμε εκείνη που λύνει πραγματικά προβλήματα και δημιουργεί αξία. Γιατί η μεγαλύτερη απειλή δεν είναι η αλλαγή, αλλά η αδράνεια απέναντί της.

Το μέλλον της κυπριακής οικονομίας δεν θα κριθεί μόνο από το πόσες επιχειρήσεις διαθέτουμε. Θα κριθεί από το πόσο δημιουργικές, ανθεκτικές και έξυπνες θα τολμήσουν να γίνουν.

Λειτουργός ΕΒΕ Πάφου