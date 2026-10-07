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Η Κρίστα Πάικ, η κρατούμενη στο Τενεσί που επέζησε από αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι σε θέση να επικοινωνεί, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη οι δικηγόροι της.

Η πρόγνωση για την κατάστασή της παραμένει ασαφής και οι δικηγόροι της εκτιμούν ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια μακρά ανάρρωση».

«Ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, η Κρίστα Πάικ έχει τις αισθήσεις της, μιλάει και συνεχίζει να λαμβάνει κρίσιμη ιατρική περίθαλψη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. Όπως σημείωσαν, παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη στα χέρια της, εξακολουθεί να βρίσκεται δεμένη με χειροπέδες και αλυσοδεμένη στο κρεβάτι.

Οι δικηγόροι της εξέφρασαν παράλληλα την ευγνωμοσύνη τους προς την ιατρική ομάδα του νοσοκομείου για τη φροντίδα που της παρείχαν.

Επέζησε από την αποτυχημένη εκτέλεση

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι η κατάσταση της Πάικ έχει βελτιωθεί από την περασμένη Τετάρτη, όταν ασθενοφόρο τη μετέφερε από φυλακή του Νάσβιλ στο νοσοκομείο.

Η Πάικ επέζησε από τη χορήγηση δύο δόσεων πεντοβαρβιτάλης, στο πλαίσιο της εκτέλεσής της για τον ξυλοδαρμό και τον θάνατο με μαχαίρωμα της συμμαθήτριάς της, Κολίν Σλέμερ, το 1995. Το θανατηφόρο φάρμακο δεν την σκότωσε, ενώ οι δικηγόροι της ανέφεραν ότι τα χέρια της υπέστησαν εγκαύματα και εμφάνισαν φουσκάλες.

Μέχρι την Κυριακή, οι δικηγόροι της είχαν δηλώσει ότι η Πάικ παρέμενε αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης.

Ο Δρ. Τζόελ Ζίβοτ, καθηγητής αναισθησιολογίας και χειρουργικής στην Ατλάντα και ειδικός στη νομική ομάδα της Πάικ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή «προμηνύει καλή ανάρρωση». Ωστόσο, σημείωσε ότι ενδέχεται να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να αποσαφηνιστεί η πορεία της υγείας της και ο βαθμός στον οποίο θα αποκατασταθούν οι λειτουργίες της.

«Είναι ακόμα στη ΜΕΘ», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση της Πάικ εξακολουθεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.

Στο δικαστήριο οι δικηγόροι της

Οι δικηγόροι της Πάικ αναμένεται να εμφανιστούν την Τετάρτη ενώπιον δικαστηρίου, καθώς επιδιώκουν να συγκεντρώσουν περισσότερες πληροφορίες για όσα συνέβησαν κατά την αποτυχημένη θανατηφόρα ένεση.

Ζητούν επίσης δικαστική εντολή που θα υποχρεώνει το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Τενεσί να διατηρήσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, μεταξύ άλλων τους αριθμούς παρτίδας των φαρμάκων, τα αρχεία και άλλες πληροφορίες που αφορούν την απόπειρα εκτέλεσης της 30ής Σεπτεμβρίου.

Η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, I’Ashea Myles, έχει προγραμματίσει σύσκεψη για την υπόθεση το πρωί της Τετάρτης.

Ζητούν μετατροπή της ποινής

Οι δικηγόροι της Πάικ επανέλαβαν την Τρίτη το αίτημά τους προς τον κυβερνήτη του Τενεσί, Μπιλ Λι, να μετατρέψει την ποινή της σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Ο Λι ανέστειλε τις επόμενες εκτελέσεις μετά τη νοσηλεία της Πάικ και διέταξε «ολοκληρωμένη, τριτοβάθμια έρευνα» προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Από την πλευρά της, η γερουσιαστής των ΗΠΑ Μάρσα Μπλάκμπερν, Ρεπουμπλικανή υποψήφια για να τον διαδεχθεί, κάλεσε την πολιτεία να εξετάσει άλλες μεθόδους εκτέλεσης, ώστε να μπορεί να συνεχιστεί η επιβολή της θανατικής ποινής.

Ορισμένοι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν ήδη εκφράσει αμφιβολίες για το κατά πόσον η πολιτεία θα μπορούσε να επιχειρήσει ξανά την εκτέλεση της Πάικ.

ertnews.gr